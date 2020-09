ngesichts der aktuellen Neuwagenpreise werfen Kritikergerne vor, längst keine echten "" mehr zu bauen. Auf dem Gebrauchtwagenmarkt gibt es sie aber noch, die bezahlbaren Wolfsburger: In(Sachsen) etwa wird aktuellzum Verkauf angeboten. Der graueist, hat gerade malauf der Uhr und soll nur(inklusiveund). Wenn das nicht nach dem vermissten "echten" klingt!Der angebotene Golf Variant scheint in einemzu sein. Die im Inserat veröffentlichten Fotos zeigen einen. Wederan der Front nochan den Radkappen sind zu erkennen. Der gute Eindruck setzt sich imfort. Auch dort gibt es offenbar. Der Händler beschreibt denals. Die Angabe '' fehlt dagegen im Inserat, da sollte der Interessent noch mal nachhaken. Einewird ausgeschlossen.

In Kooperation mit

Der kompakte Kombi stammt ausund bekommt bei der Übergabe frischen TÜV. Dieseinesmachen dennicht zum Sprintkönig, sie reichen aber für angemessene und vor allem sparsame Fortbewegung vollkommen aus. Auch in punctozeigt sich der inseriertealsder alten Schule. Zugespitzt könnte man sagen, dass genau das vorhanden ist, was man zum ebenso sicheren wie gemütlichen Reisen braucht. Hier einige Highlights:, eine elektrische, vier elektrische Fensterheber,und, Freisprecheinrichtung und. Dazu kommen ein, drei Kopfstützen hinten,und ein

Die siebte Generation des VW Golf gilt grundsätzlich als solide. Aber sie leistet sich Schwächen.

Golf 7

Golf 7

Wenn man sich seinevor Augen führt, ist es kein Wunder, dass der gebrauchteviele Autokäufer interessiert. Er kann viel und genießt mit Recht einen guten Ruf. Werunterwegs sein will, checkt trotzdem die Schwächen. Es beginnt bei den: Einderkönnte undicht werden, vereinzelt brachen die vorderen, manchenübersah das Steuergerät. Mangelhafte Treibladungen verhinderten mitunter das Auslösen vonundWurden die zu den Rückrufen gehörenden Arbeiten an diesem Auto durchgeführt? Diese Frage sollte dem Händler gestellt werden. Ob die, klärt die Probefahrt. Ein Blick aufundstellt klar, ob sich darinangesammelt hat. Denauslesen zu lassen, lohnt sich außerdem. Einen fehlerhaftenoder eine streikendeschließt man am besten vor dem Kauf aus. Und wer keine Lust auf lahmgelegte Infotainmentsysteme hat, der prüft beim kaum einesentweder genau oder verzichtet einfach auf Ausstattung – wie beim inserierten Exemplar.