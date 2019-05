anchmal muss man eben einfach nur Geduld haben. In diesem Fall ganze eineinhalb Jahre: 2017 hat VW die schicke Reisemobil-Studie California XXL auf dem Caravan Salon in Düsseldorf gezeigt, 2018 dann zum gleichen Anlass zwei Grundrissvarianten des geplanten Serienreisemobils auf Basis des Crafter. Aber damit fahren? Unmöglich! Genau ansehen durften wir uns alles zwar, bis zur ersten Testfahrt sollte es aber noch länger dauern. Jetzt hat das Warten ein Ende: Pünktlich zum Verkaufsstart von Grand California 600 (Heck-Doppelbett quer) und 680 (Einzelbetten im Heck) kann AUTO BILD REISEMOBIL endlich ran. Und das sogar auf Gran Canaria. Wie passend.

Klare Linie: Die Einrichtung ist modern, wirkt aber keineswegs kühl, sondern einfach hell und luftig.

Eine klare, modernistische Ausstrahlung. Sein samtweißes Mobiliar, kombiniert mit grauen Polstern und einem Boden in Schiffsdielenoptik, hebt sich wohltuend von Althergebrachtem ab. Dabei wirkt er keineswegs kühl, sondern einfach hell und luftig. Dachhimmel und Seiten sind mit teilweise stoffbespannten Formteilen verkleidet. Hier stört kein Rollokasten die Linie. Auch das Fahrerhaus ist dadurch perfekt integriert. Dessen Drehsitze bilden mit der Isofix-Sitzbank und dem leicht verschiebbaren Tisch eine gemütliche Halbdinette. In die Schiebetür (Fliegengitter und Außenleuchte serienmäßig) ragt die Küche, deren Schubladenkühlschrank an der Stirnseite von innen und außen leicht erreichbar ist. 12V-, 220V- und USB-Außensteckdosen warten hinter einer Klappe. Drei Schubladen nehmen Geschirr auf, Kocher und Spüle in einem Bauteil sind leicht zu reinigen. Links und rechts gibt es Arbeitsflächenverlängerungen. Gegenüber steht das Bad mit WC, Klappwaschbecken und ausziehbarem Duschkopf. Neben einem Spiegelschrank gibt's hier zwei offene Ablagen und einen kleinen Unterschrank. Beim Duschen stört kein Vorhang, dafür muss danach der Lappen ran. Immerhin sind die Oberflächen unempfindlich, und über eine Dachluke trocknet alles schnell.