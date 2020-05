VW Grand California 600: Wohnmobil-Test

enn der kleine Bruder von allen geliebt wird, hat es das größere Kind nicht ganz leicht. So ergeht es dem Grand California von VW . Der kleinere California-Bulli beschert Volkswagen seit Jahren gute Absatzzahlen und ist im Laufe der Geschichte eine Ikone im Campingbus-Segment geworden. Ob das dem Großen auch gelingt? Zumindest hat er im Vergleich zum kleinen Bruder zwei Vorteile. Nr. 1: Man muss zum Müssen nicht nach draußen, an Bord ist ein Bad samt WC. Nr. 2: Man muss zum Schlafen nicht ins Aufstelldach, der Grand California ist somit ein Ganzjahres-Mobil.Obendrein setzt der Grand California mit seiner Ästhetik neue Maßstäbe. Schon bei der Premiere 2017 auf dem Caravan Salon fiel der Crafter Kastenwagen auf: Volkswagen traute sich, seinen neuen Camper innen komplett in Weiß zu präsentieren. Geradezu revolutionär in einer Branche, bei der viele Hersteller immer noch auf das Motto "Viel Holz in der Hütte" setzen. Zudem ist der VW-Maxicamper seinen Mit bewerbern technisch einen Schritt voraus. Die Crafter-Basis mit ihren zahlreichen Fahrassistenten zeigt, was eine moderne Reisemobil-Basis leisten kann.

Alles so schön weiß hier: Nasszelle mit klappbarem Waschbecken, Ablagen und Duschmöglichkeit.

Serienausstattung – 177-PS-Motor, Achtstufenautomatik – Fahrer- und Beifahrerairbag – ABS, ESP, Berganfahrhilfe, Seitenwindassistent – Zentralverriegelung für Fahrer- und Beifahrertür – Tagfahrlicht, Halogen-Doppelscheinwerfer – Elektrische Trittstufe – 2er-Sitzbank mit Dreipunktgurten und Isofix – Zentrale Campereinheit – Umluftheizung Truma Combi 6

Extras Zweifarbige Außenlackierung (Uni) 2975 Euro Hochbett über Dinette inkl. Aufstiegsleiter, Beleuchtung und Panoramadachfenster 2802 Euro Navigationssystem mit 8-Zoll-Touchscreen, Mobiltelefonschnittstelle und App-Connect 1594 Euro Farbige Ambientebeleuchtung 487 Euro Fahrrad-Heckträger 547 Euro Solaranlage (104 W Leistung) 1802 Euro Truma Combi E 499 Euro Markise mit schwarzem Gehäuse 999 Euro Dachklimaanlage 2201 Euro Zwei Klappstühle und Campingtisch 487 Euro WLAN-LTE-Hotspot mit SIM-Karte (nicht im Preis enthalten) 719 Euro Parklenkassistent und Parkpilot im Front- und Heckbereich mit aktivem Flankenschutz 1303 Euro Anhängerrangierassistent ab 309 Euro Beheizbares Multifunktionslenkrad 612 Euro Seiten- und Kopfairbag für Fahrer und Beifahrer 1100 Euro

Alles, was in einen vollwertigen Kastenwagen gehört – Bett, Bad und Küche. Beim Einstieg fällt sofort das außergewöhnliche Innenraumdesign auf: Alle Möbel sind in Weiß gehalten. Im Zusammenspiel mit der indirekten Ambientebeleuchtung (487 Euro extra), die in vier Farben einstellbar ist, ergibt sich ein modernes Erscheinungsbild. Die Möbelflächen sind matt und werden im Campingalltag den Besitzer wohl sehr zur Reinlichkeit erziehen. In vielen Details zeigt sich, dass der Grand California neue Maßstäbe setzt: So lassen sich die wichtigsten Campingfunktionen zentral über einen Touchscreen einfach steuern. Wie selbstverständlich stehen WLAN-LTE-Hotspot (719 Euro) und viele Fahrassistenzsysteme in der Sonderausstattungsliste, die von der Müdigkeitserkennung für 24,99 Euro über den Anhängerassistenten ab 309 Euro bis hin zum Parklenkassistenten für 1303,05 Euro reichen. Selbst kleine Details sind durchdacht: An insgesamt sechs USB-Steckdosen können alle mobilen Kleingeräte der Familie geladen werden. Die Nasszelle mit Toilette hat eine ausziehbare Brause und ermöglicht so das Duschen, für die Handtücher gibt es insgesamt vier Halter. Trotz des günstigen Grundpreises von 54.990 Euro werden die meisten Kunden wegen der großen Auswahl an Sonderausstattung am Ende deutlich mehr zahlen. Unser Testwagen, Kategorie "Volle Hütte", kostet immerhin 77.425,96 Euro.