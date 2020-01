Anders als die anderen VW-Modelle ist die Stufenhecklimousine als GLI auch als Handschalter zu bekommen und gilt damit in den USA als absolute Sportskanone. Denn selbst geschaltet wird dort in der Regel nur bei Kalibern wie Porsche 911 oder BMW M3 . Der zwei Liter große Turbo-Direkteinspritzer mitpräsentiert sich so als echte Glanzbesetzung für den Jetta GLI. Mit den bis zumaximalem Drehmoment lassen sich die Gänge launig und ambitioniert ausdrehen. Ob man dabei im angewählten Sportprogramm unterwegs sein muss, wo der allemal sonore Motorklang noch von einem bassigen Soundaktuator akustisch unterstützt wird, ist Geschmackssache.

Durchdrehende Räder, sportliche Kupplung und ausdrehende Gänge – das passt!

Wer mächtig Gas gibt, spürt in der Lenkung nicht nur beim Ampelstart die Antriebskräfte. Natürlich wäre man mit einem intelligenten Allradantrieb in der 230-PS-Liga besser unterwegs, doch durchdrehende Räder , eine sportliche Kupplung und ausdrehende Gänge bis an die 6000-Touren-Marke, das passt irgendwie alles perfekt zusammen. Dass die Fahrleistungen des 1,5 Tonnen schweren Fronttrieblers gut sind, überraschend dabei nicht.Bei aller Dynamik ist der sportlichste aller Jettas kein Trinker. In der Realität gibt es sich mit knapp acht Litern Super auf 100 Kilometern zufrieden.