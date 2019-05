E

in Beetle mit Rennsport Injection – das ist der VW New Beetle RSi, mit dem Volkswagen 2001 den ultimativen Wolf im Beetle-Kleid auf den Markt brachte. ABS, Allradantrieb Sportfahrwerk und satte 224 PS machen aus dem wenig geliebten New Beetle einen Super-Käfer mit Sportwagencharakter. Nur 250 Exemplare des RSi wurden gebaut, was ihn zu einem begehrten Sammelobjekt macht. Und jetzt steht eins dieser 250 Fahrzeuge in Deutschland zum Verkauf . Im Originalzustand, mit einer niedrigen Laufleistung von 39.056 Kilometern. Der Düsseldorfer Luxus-Autohänder "Movendi – The Spirit of Classic Cars" bietet die 2003 gebaute Renn-Version des New Beetle beim Klassiker-Portal Classic Driver an – für stattliche 48.500 Euro. Das sollte man allerdings im Licht des ursprünglichen, noch in Deutscher Mark benannten Listenpreises von einst 135.930 DM betrachten. Zudem ist dieses Fahrzeug mittlerweile deutlich beliebter als zum Verkaufsstart. Der RSi-Beetle war vielen Anfang der 2000er schlichtweg zu teuer. Gebrauchte VW New Beetle RSi hier kaufen