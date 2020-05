er VW Passat Variant ist ein echter Lastesel:Das Beste ist aber: Seitdem das Facelift-Modell auf dem Markt ist, gibt es den bis 2019 gebautenB8 ohne Modellpflege als Gebrauchtwagen zum absoluten Schnäppchenpreis. Das zeigt dieser dunkelblaue Passat Variant 2014 kam die achte Generation des Verkaufsschlagers auf den Markt und wurde mit kleinen Veränderungen bis 2019 gebaut. Pünktlich zum Modelljahr 2020 gönnten die Wolfsburger dem Passat B8 ein umfangreiches Facelift , das neben kleineren äußerlichen Überarbeitungen auch neue Motoren und vor allem technische Neuerungen beinhaltet – darunter die DCC-Dämpfer desund das "MIB 3"-Infotainment, also die neueste Generation des Modularen Infotainment Baukastens.

In der Metallic-Lackierung "Atlantic Blue" sieht der VW Passat Variant richtig edel aus.

Passat

In Lörrach (Baden-Württemberg)Unter der Haube arbeitet der 1,4-Liter-Vierzylinder (EA 211) in der größeren Leistungsstufe mit 150 PS und 250 Nm, der ab Ende 2018 durch den gleich starken 1.5 TSI mit OPF ersetzt wurde. Verbrauchs- und Leistungswerte der beiden Vierzylinder sind annähernd gleich. Im angebotenenist der Motor an eine Sechsgang-Handschaltung gekoppelt.