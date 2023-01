VW-Logos an Bug und Heck wirken selbst nach zwei Jahrzehnten seltsam tiefgestapelt. Kein Wunder: Plattform und Karosseriestruktur teilt sich der weitestgehend in Handarbeit gefertigte Phaeton mit dem gut zwei Jahre parallel auf der gleichen Fertigungsstraße in Dresden gebauten Continental Flying Spur der Marke Bentley