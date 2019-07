K

aum zu glauben: Schlichte hintere Bremsscheiben für den VW Scirocco gibt es bereits für läppische 10,22 Euro im Internet. Eine positive Folge von VWs Baukasten-Strategie: Der Scirocco trägt unter seinem Kleidchen "nur" Golf-Gene – entsprechend günstig kommen Ersatzteile . Allerdings: Mit Achsen, Motoren und Co aus dem Pool des Allerweltsbruders erbt das Coupé auch den Ärger. Das schlimmste Übel rasselt gerne und nennt sich Steuerkette . Dazu gleich mehr. Der Scirocco kann nämlich auch ordentlich. Es gibt ihn häufig aus liebenden und pflegenden Händen. Er hat vier vollwertige Sitzplätze und sogar einen alltagstauglichen Kofferraum (über 300 Liter). Es gibt zudem starke Motoren (Benziner bis 280 PS, sowie kräftige TDI mit bis zu 184 PS). Außerdem wirft sich der Scirocco emsig in Kurven – ein ziemlich nah an der Grenze zur Härte abgestimmtes Fahrwerk hilft ihm. Und man kann die Flachmänner günstig kaufen.