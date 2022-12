Mini-SUV

T-Cross

VW

2019 rundete der T-Cross das SUV-Portfolio von VW nach unten ab. Mit dem 4,11 Meter kurzenauf MQB-A0-Basis landeten die Wolfsburger aus Vertriebssicht einen Volltreffer. Langsam wird auch das Angebot am Gebrauchtmarkt üppiger. Und es gibt mehrere Gründe, den im spanischen Pamplona gebautengenau unter die Lupe zu nehmen: Äußerlich beweist der Fünftürer Mut zur Kante. Und in Makena-Türkis wirkt er für-Verhältnisse erfrischend jugendlich. Obwohl er in den Abmessungen kaum größer als ein Polo ist, geht es an Bord spürbar luftiger zu.