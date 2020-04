aus in die Natur und die Seele baumeln lassen? Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie gilt leider weiterhin die Devise: zuhause bleiben, Füße stillhalten. Für die Zeit danach ist dieseraber ein potentieller Begleiter. Der Campingbus verbindetMit einerist der Bulli gerade einmal eingefahren und kostet dabei etwas. Der Basispreis des, die Extras schlugen zusammen mit fast 7000 Euro zu Buche.

Angetrieben von einemtaugt der Camping-Bus auch für die Autobahn , die Landstraße erobert er immaximalem Drehmoment. Dasgesteht dem California zudem Qualitäten im Stop-and-go-Verkehr deutscher Großstädte zu und macht auch schaltfaulen Bus-Fahrern Freude. Dabei genehmigt sich derauf 100 Kilometer. Laut Händler ist der Bus gepflegt, war also immer beim Service. Außerdem gibt der Händlerauf den California.

Navigationssystem und Lederlankrad. Der T5 hat angenehme Features.

Viele California-T5 wurden bei der Bestellung fast vollständig mit Sonderausstattung vollgepumpt. Auch dieser T5 ist mit, die aber eher in die Kategorie "Vernunftkauf" eingeordnet werden dürfen. Für klare Sicht in der Nacht besitzt der Busmit optionalen Reinigungsdüsen. Dank deshat der Bus eine Coming Home Funktion, die das Licht beim Aufsperren des Fahrzeugs bereits leuchten lässt. Während der Fahrt sorgt einefür die richtige Temperierung es Innenraums, dasweist den richtigen Weg. Der Erstbesitzer hat dem Bus also sinnvolle Optionen spendiert, ohne den T5 vom Luxusliner zu machen.