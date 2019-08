D

ieser Bulli hat eine bewegte Geschichte: Zunächst war der Wagen als luxuriöser Familienbus im Dienste eines VW-Vorstands unterwegs, jetzt lässt er Sportwagen alt aussehen! Die Tuner von HGP haben einen gediegenen VW T5 Multivan Business (Grundpreis: über 90.000 Euro) in ein 700 PS starkes Biturbo-Monster verwandelt – mit frischem T6-Look und komplett neuer Technik. Dieses einzigartige Fahrzeug steht jetzt zum Verkauf. Ein Berliner Autohaus bietet den Über-Bulli im AUTO BILD-Gebrauchtwagenmarkt an – für 169.990 Euro! Im Jahr 2018 wurde der T5 umgebaut, damals hatte er laut Inserat 34.000 Kilometer auf dem Tacho. Jetzt, etwa ein Jahr später, sind es mit 40.300 km kaum mehr. Der Verkäufer gibt eine gültige HU bis Februar 2020 an. (Hier gibt es günstige Gebrauchte vom Typ VW T5!)