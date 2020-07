VW T6 California Beach im Wohnmobil-Test

E r ist eher klein geraten, hat eine magere Serienausstattung und ist zudem ziemlich teuer. Klingt nicht gerade­­ nach einer Erfolgsformel, doch trotzdem geht der in Hannover gebaute T6 California neu und gebraucht wie geschnitten Brot. Unser Fotofahrzeug wurde im Juli 2018 erstzugelassen, kostete damals mit Extras laut Liste 65.970 Euro. Nun hat er 21.371 Kilometer auf der Uhr und wird vom Hamburger Volkswagen Trade-Port für 48.290 Euro angeboten. Der Gesamteindruck ist nahezu neuwertig und die Ausstattung mit AUTO BILD-Testsieger bei Amazon Dashcam: Nextbase 422 GW Testsieger Preis: 189,00 Euro DAB-Adapter: Albrecht DR 56+ Test- und Preis-Leistungs-Sieger Preis: 82,57 Euro Poliermaschine: Kunzer 7PM05 Testsieger Preis: 139,95 Euro r ist eher klein geraten, hat eine magere Serienausstattung und ist zudem ziemlich teuer. Klingt nicht gerade­­ nach einer Erfolgsformel, doch trotzdem geht der in Hannover gebaute T6 California neu und gebraucht wie geschnitten Brot. Unser Fotofahrzeug wurde im Juli 2018 erstzugelassen, kostete damals mit Extras laut Liste 65.970 Euro. Nun hat er 21.371 Kilometer auf der Uhr und wird vom Hamburger Volkswagen Trade-Port für 48.290 Euro angeboten. Der Gesamteindruck ist nahezu neuwertig und die Ausstattung mit Doppelkupplungsgetriebe (DSG), großem Navi inklusive DAB­Radio, Abstandstempomat, Mehrzonenklimaanlage, Anhängerkupplung und elektrischen Vordersitzen generös. Etwas seltsam ist jedoch, dass der Besteller beim Licht gespart hat: Unser Fotofahrzeug blinzelt aus simplen H4­-Halogenleuchten.

Überblick: Alles zum Thema Wohnmobil

Der Verzicht auf feste Einbauten schafft Flexibilität

Auch das ist der California Beach: eine Lounge für bis zu fünf Mitreisende im Fond. Das ist er: Deutschlands begehrteste Kreuzung aus Maxi­-Van, Nutzfahrzeug, Büro­ und Freizeitmobil. Trotz heftiger Neupreise erfreut sich die in ihren Grundzügen mittlerweile 16 Jahre alte Konstruktion großer Beliebtheit. Warum? Vielleicht, weil sie auf der einen Seite seriös und konkurrenzlos praktisch, auf der anderen Seite für (fast) jedes spontane Freizeit­-Abenteuer zu haben ist. Auch wenn der Beach offiziell die Einsteigerversion in der Camping-Bulli-­Welt von Volkswagen Technische Daten Motorisierung Vierzylinder/vorn quer Leistung 110 kW (150 PS) bei 3250/min Hubraum 1968 cm3 Drehmoment 340 Nm bei 1500/min Höchstgeschwindigkeit 181 km/h Getriebe/Antrieb 7-Gang-DSG/Vorderrad Tankinhalt/Kraftstoffsorte 70 l/Diesel Länge/Breite/Höhe 4904/1904/1990 mm Radstand/Bereifung 3000 mm/215/60 R 17 T Leergew. fahrbereit/Zuladung (Testmobil) 2304/696 kg Anhängelast (gebremst/ungebremst) 2500/750 kg Material Wand/Dach/Boden Stahl/Alu-Sandwich/Stahl Liegefläche oben L x B 2000 x 1200 mm Liegefläche unten L x B 1830 x 1500 mm* Bordbatterie 12 V/80 Ah Normverbrauch 6,3 l D/100 km Testwagenpreis (2018, 110 kW TDI DSG) 65.970 Euro * ohne Verlängerung Nutzfahrzeuge ist, bedeutet dies nicht, dass der Eindruck an Bord ärmlich wäre. Ganz im Gegenteil: Der Verzicht auf einen fest eingebauten Küchenblock und Schränke beschert Beach-Fahrgästen ein Plus an Bewegungsfreiheit und Flexibilität. Geht es um den reinen Personentransport, kann er mit bis zu sieben Sitzplätzen und dem Platzangebot einer Großraumlimousine auftrumpfen. Je nach Lade- und Sitzraumbedarf bietet das serienmäßige Schienensystem im 4,3 Quadratmeter großen Fond zusätzliche Variabilität. Die serienmäßige Schlafbank und das im aufklappbaren Obergeschoss verbaute Doppelbett adeln den California Beach zum Teilzeit­-Reisemobil.

Dank des Aufstelldachs finden vier Personen Platz zum Schlafen

Das Bett reicht notfalls für drei, ein Topper böte ein klares Schlafkomfort-Plus. Das hat er: Optimale Anlagen für ein überlanges Autoleben als Allrounder. Wer einen California Beach sein Eigen nennt, der hat zwar kein "richtiges" Stärken Schwächen - Tolle Allroundfähigkeiten - Hohes Gebrauchtpreisniveau - Überzeugendes Ausbaukonzept - Sparsame Serienausstattung - Gute Qualitätsanmutung - Kein Küchenblock - Kompakte Abmessungen - Keine Nasszelle - Guter Werterhalt - Hohe Unterhaltskosten Wohnmobil , dafür aber ein bis in den letzten Winkel durchdachtes Vehikel inklusive einzigartigem Bulli-Charme. Auf der extrabreiten Liegefläche im Erdgeschoss können zwei Personen lümmeln. Für optimalen Liegekomfort ist ein Topper für die Schlafbank empfehlenswert. Dank des Aufstelldachs finden insgesamt vier Personen eine kommode Schlafstätte vor. Ärgerlich: Der Neufahrzeugbesteller orderte keine Standheizung . Eine Nachrüstung wäre jedoch empfehlenswert, auch um Staufeuchtigkeit wirksam entgegenzuwirken. Küchenblock und Schrankmodule sucht man in serienmäßigen Beach-Modellen vergeblich, erst der 2019 vorgestellte T6.1 California Beach bekam eine in der Seitenverkleidung versenkbare Miniküche spendiert. Trotz oder vielleicht gerade wegen ihrer Schlichtheit hat die Beach-Variante einen Verkaufsanteil von immerhin gut 50 Prozent. Viele Besteller rüsten je nach Vorliebe lieber über die Jahre auf und um. Das T6-spezifische Zubehör kennt diesbezüglich kaum Grenzen.

Parkhäuser und Tiefgaragen sind kein Problem