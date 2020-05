G roße Reisen ins Ausland werden im Jahr 2020 wohl nur schwer möglich sein – das Stichwort: Heimaturlaub in Deutschland! Ein ideales Fortbewegungsmittel für einen solchen Trip ist dieser gebrauchte VW T6 California. Hier geht's zum Angebot VW T6 California zu verkaufen VW-Bus ist in der Ocean-Ausführung das Topmodell der California-Reihe. Dieses gebrauchte Exemplar kostet drei Jahre nach seiner Erstzulassung 44.930 Euro. roße Reisen ins Ausland werden im Jahr 2020 wohl nur schwer möglich sein – das Coronavirus hält die Welt auf Trab. Was für alle Urlaubshungrigen im ersten Moment eine Katastrophe darstellt, kann gleichzeitig auch eine Chance sein.Derist in der Ocean-Ausführung das Topmodell der California-Reihe. Dieses gebrauchte Exemplar

Mit 204 PS durchs Land

Neben dem Radträger sind auf diesem Bild auch die Winterreifen auf Stahlfelgen zu sehen. 111.000 Kilometer. Angetrieben wird der Reise-Bus von einem Zweiliter-TDI mit 204 PS und 450 Nm Drehmoment. Damit ist der T6 sowohl für die Landstraße als auch für längere Autobahnstrecken bestens geeignet. Schaltkomfort bietet das Siebengang-DSG, das die Antriebskraft auf die Vorderräder verteilt. Der T6 California ist achtfach bereift und kommt auf Sommer-Alufelgen sowie mit Stahlfelgen fürs Winterhalbjahr zum Kunden. Das Editionsmodell war nach Händlerangaben auf bislang nur einen Besitzer eingetragen. Unter ihm absolvierte der kompakte California bereits etwas mehr als. Angetrieben wird der Reise-Bus von einemundDrehmoment. Damit ist dersowohl für die Landstraße als auch für längere Autobahnstrecken bestens geeignet. Schaltkomfort bietet das, das dieauf dieverteilt. Derist achtfach bereift und kommt auf Sommer-Alufelgen sowie mit Stahlfelgen fürs Winterhalbjahr zum Kunden.

Luxus-Camping im T6 California



Die Küchenzeile in der Seite bietet eine ganze Menge Stauraum. elektrische Aufstelldach. Per Knopfdruck lässt es sich aus- und wieder einfahren und bringt somit zusätzlichen Komfort ins Busleben. Das ist ein absolutes Highlight im Topmodell, bei anderen California-Varianten muss das Dach noch per Hand aufgestellt werden. Daneben bietet der Campingbus alles, was für einen gepflegten Roadtrip sonst noch vorhanden sein muss. Vier Personen können im T6 problemlos schlafen, eine vollwertige Küche mit Spüle, Zwei-Flammen-Herd und Kühlschrank steht ebenfalls zur Verfügung. Die beiden vorderen Sitze lassen sich drehen und machen den Heckklappe zwei Klappstühle, in der Schiebetür ist der Tisch versteckt. Campingfreunde, die gerne Fahrrad fahren, erhalten bei diesem Ocean einen externen Dusche außerhalb des Busses geduscht werden. Dazu hat der Bus einen Anschluss im Heckstaukasten, der auf die Wasserreserven zugreift. Der VW T6 California Ocean bietet den Reisenden Features, die Puristen zwar mit den Augen rollen lassen, die auf kleinstem Raum aber einiges an Komfort bringen. Allen voran das. Per Knopfdruck lässt es sich aus- und wieder einfahren und bringt somit zusätzlichen Komfort ins Busleben.Daneben bietet der Campingbus alles, was für einen gepflegten Roadtrip sonst noch vorhanden sein muss., eine vollwertigemit Spüle, Zwei-Flammen-Herd und Kühlschrank steht ebenfalls zur Verfügung. Die beidenund machen den Bus zum Wohnzimmer. Lädt das Wetter zum Draußensitzen ein, verbergen sich in der. Campingfreunde, die gerne Fahrrad fahren, erhalten bei diesem Ocean einen Fahrradträger für die Heckklappe dazu. Außerdem kann mithilfe eineraußerhalb des Busses geduscht werden. Dazu hat der Bus einen, der auf die Wasserreserven zugreift.

Topmodell mit umfangreicher Ausstattung

Kühlschrank und Kochbereich direkt nebeneinander: So steht dem Dinner in der Natur nichts im Weg. Basis kostete der VW California Ocean im Jahr 2017 rund 58.000 Euro. Verglichen mit dem jetzt aufgerufenen Gebrauchtwagenpreis zeigt das einmal mehr, dass T6-Busse mit dem 204-PS-Motor keinen besonders hohen Wertverlust erfahren. Neben der Serienausstattung holte der Erstbesitzer allerdings noch ein paar Extras in den Bus, die den Neuwagenpreis mit Sicherheit noch weiter in die Höhe getrieben haben. Dazu zählt unter anderem das Navigationssystem "Discover Media Plus", das neben zwei USB-Ports auch mit Apple Carplay und Android Auto aufwarten kann. Somit ist man immer mit dem eigenen Telefon vernetzt. In derkostete derim Jahr 2017. Verglichen mit dem jetzt aufgerufenen Gebrauchtwagenpreis zeigt das einmal mehr, dassmit dem 204-PS-Motor keinen besonders hohen Wertverlust erfahren. Neben der Serienausstattung holte der Erstbesitzer allerdings noch ein paar Extras in den Bus, die den Neuwagenpreis mit Sicherheit noch weiter in die Höhe getrieben haben. Dazu zählt unter anderem das, das neben zwei USB-Ports auch mitaufwarten kann. Somit ist man immer mit dem eigenen Telefon vernetzt.