Der T-Cross-Bruder VW Taigo ist noch nicht ganz ein Jahr auf dem Markt – zumindest in Deutschland, in Brasilien gibt es das kleine SUV-Coupé als " Nivus " bereits etwas länger. In der 95 PS starken Basisversion kostet der Taigo mindestens 20.460 Euro. Etwas mehr Ausstattung gibt es beispielsweise mit der Variante "Life". Aktuell können Gewerbekunden den Taigo günstig leasen!