aum ein Fahrzeugsegment hat in den letzten Jahren einen derartigenerlebt, wie das der. Nachdem für lange Zeit Vans und Kombis als die idealen Familienautos galten, haben die bulligen Hochsitze ihnen mittlerweile. Und das, obwohl klassische Vans wie der VW Touran oder Renault Scénic in den meisten Fällen. Während sich die Zulassungszahlen der Vans im freien Fall befinden und Opel sein ehemaliges Erfolgsmodell Zafira im klassischen Sinne sogar schon eingestellt hat, wird dervon Jahr zu Jahr kontinuierlich mit neuen SUV-Modellen

In Kooperation mit

Viele der Hyundai Tucson auf dem Gebrauchtwagenmarkt bestechen mit ihrer Restgarantie.

Das Erfolgsrezept ist recht simpel: Die hochgebockten Kompakten bieten einengepaart mit einer bulligen Optik. So ist es kein Wunder, dass die eher bieder gestylten Familienvans ins Hintertreffen geraten. Dazu kommt die, die zum einen, sowie für erhabene Sichtverhältnisse sorgt und so vor allem bei älteren Semestern gut ankommt. Mit Längen zwischen 4,30 und 4,60 Metern sind die kompakten SUVs auch noch. Preislich liegen sie jedoch meist etwas über ihren konventionellen Kompakt-Brüdern. Auf demlässt sich dagegen. Einen knapp vier Jahre alten Renault Kadjar gibt es mit weniger als 100.000 Kilometern auf der Uhr beispielsweise schon ab etwa 10.500 Euro. Neu kostet der komfortable Franzose derzeit mindestens das Doppelte! Der Hyundai Tucson hat in diesem Alter sogar noch Restgarantie. Die Koreaner geben nämlich satte fünf Jahre Garantie auf ihre Produkte.