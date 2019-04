Ford Kuga II: Gebrauchtwagen-Test

ereut hat den Schritt bei Ford wohl keiner: Der 2008 vorgestellte Kuga war vom Start weg ein Erfolg. Ein wichtiger Grund dafür war, dass er in und für Europa entwickelt wurde. Verfehlten die aus Übersee übernommenen Offroader Explorer und Maverick zuvor noch die Bedürfnisse des Marktes, traf der im deutschen Saarlouis montiertedirekt den Geschmack der Käufer im boomenden Segment der Kompakt-SUVs. Dynamische Optik, knackiges Fahrverhalten und kräftige Diesel begeisterten die Besitzer, der hohe Qualitätsstandard sorgte für Respekt bei Testern und TÜV-Prüfern. Umso erstaunlicher schien der Modellwechsel nach nur vier Jahren. Es war der US-Mutterkonzern in Dearborn, der kostenschonend den neuen Ford Escape als zweitenlancierte. Die Fertigung wanderte ins spanische Valencia ab. Der Neue war ab März 2013 im Handel und versprach besseres Platzangebot, höheren Fahrkomfort und mehr Assistenzsysteme . Doch wie steht es um die Langzeitqualität? Macht sich der erhöhte Kostendruck hier bemerkbar?

Eine durchwachsene Vorstellung lieferte ein 163 PS starker 2.0 TDCi 4x4 Titanium ab, der 2016 den AUTO BILD-Dauertest über 100.000 Kilometer absolvierte. Die anfängliche Begeisterung wich schnell dem Verdruss über das spinnende Navi , defekte Wischer und das immer träger werdende Doppelkupplungsgetriebe Powershift. Vor allem aber irritierten gebrochene Schraubverbindungen am Verteilergetriebe – lautkein Einzelfall – sowie völlig verkokte Ansaugkanäle, die zum Testende für starken Leistungsverlust sorgten. Auch die 8,8 Liter Diesel, die sich der Test-im Schnitt gönnte, waren kein Ruhmesblatt. Im AUTO BILD-Kummerkasten beschweren sich die Besitzer außer über Defekte an der Automatik, Zündkerzenprobleme und vereinzelte Rostansätze auf fällig oft über Beulen im Dach. Möglicherweise ein Fertigungsfehler. Schlecht eingepasste Heckklappen und zahlreiche Klappergeister im Innenraum sowie undichte Panoramadächer zeugen dagegen von wenig Detailliebe im Rahmen der Produktion. Frühefallen zudem öfter bei der Hauptuntersuchung mit Ölundichtigkeiten auf.

Kuga II

Kosten: Ford Kuga 2.0 TDCi Unterhalt Testverbrauch 7,0 l D/100 km CO2 186 g/km Inspektion 250–500 Euro Haftpflicht (18)* 570 Euro Teilkasko (24)* 243 Euro Vollkasko (21)* 671 Euro Kfz-Steuer (Euro 5) 308 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine 627 Euro Anlasser 384 Euro Wasserpumpe 516 Euro Zahnriemen 477 Euro Nachschalldämpfer 635 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 641 Euro Bremsscheiben und -klötze vorn 480 Euro *Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; **Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer

Als Gebrauchter ist derdennoch eine sichere Bank. Wer ländlich wohnt, kann mit einem Euro-5-Diesel Geld sparen, ansonsten ergeben die neueren Diesel mit Euro 6 mehr Sinn. In den Bergen oder zum Ziehen darf es auch der Allradler sein. Die EcoBoost-Benziner fangen unter Last das Saufen an, benehmen sich im Kurzstreckenverkehr aber kultiviert und sind einigermaßen zukunftssicher. Und: Das Facelift 2016 drückt die Gebrauchtpreise.