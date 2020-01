erist eins der beliebtesten deutschen. Seit 2015 ist dieauf dem Markt. Wie gewohnt findet jeder Kunde das passende Exemplar für seinen persönlichen Geschmack.ist erhältlich, aber nicht obligatorisch. Wer sparen möchte, kann einen überschaubar leistungsstarken Motor mitkombinieren. Dazu gibt es jede Menge. Das Auto, das aktuell in Neu-Ulm in Bayern zum Verkauf steht, ist ein, der sich durch seine Ausstattung und seinen offenbaren Top-Zustand auszeichnet.

Der Zweiliter-TDI unter der Haube leistet 150 PS und schafft die Euro-6-Norm.

Derstarkedes schwarzen Tiguan erfüllt die Voraussetzungen der Schadstoffklasse. Der Händler führt einen kombinierten Verbrauch vonauf. Doch das ist die grundsätzlich optimistische Angabe des Herstellers. In der Realität liegt derzirka 1,5 bis zwei Liter darüber. Als Taxi oder Mietwagen war der Tiguan nicht im Einsatz, auch hatte er laut Anzeige, anstelle dessen wurde er. Darüber hinaus ist ordentlich Ausstattung an Bord. Im Kapitel Komfort stehen unter anderem eine, ein, Lichtsensoren, eine Sitzheizung,undauf der Liste. Für die passende Sicherheit sorgen ABS, Tagfahrlicht , eine Traktionskontrolle, ein Müdigkeitswarner, ein Spurhalteassistent und ein Reifendruckkontrollsystem., CD, MP3, eine Freisprechanlage, einund eingibt der Händler im Kapitel Multimedia an. Dazu kommt eine Anhängerkupplung. Auf dem Preisschild stehen. In Relation zu Laufleistung und Zustand erscheint das fair.