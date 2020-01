Kandidat eins ist ein, der in Brandenburg zum Verkauf angeboten wird. Der VW wurde imzum ersten Mal zugelassen und hatte laut Anzeige . Als Mietwagen war er nicht im Einsatz.stehen auf dem Tacho, daswurde durchgestempelt,gibt es beim Kauf neu. Der Tiguan ist einmit, für den der Händler die Schadstoffnormangibt. Damit bleibt der Liebling der deutschen SUV-Käufer von kommenden Diesel-Fahrverboten verschont und eignet sich auch für Großstädter. Diebeginnt bei einerund endet bei CD, MP3 und Navi und einsind ebenfalls an Bord.

Fürs Grobe geeignet: Der Mercedes GLK kommt in leichtem Gelände richtig gut zurecht.

In Bayern wird ein schwarzer inseriert . Der Daimler aus Günzburg bei Ulm ist ein bisschen teurer als der Tiguan, der Händler verlangt. Dafür ist er aber auch größer und erstgelaufen. Vollkommen ausreichendestehen im Datenblatt, derreicht allerdings nur für. Dadurch ist der GLK am ehesten etwas für Fahrer, die außerhalb von Umweltzonen unterwegs sind. Diedatiert auf den Januar 2015. Der Mercedes wird alsangepriesen,Auch an Bord des Mercedes sitzt man auf Stoff. Anist alles vorhanden, was man benötigt:, Lederlenkrad, Lichtsensor,, Anfahrassistent,, Reifendruckkontrollsystem,, Bluetooth, Freisprechanlage, Alufelgen und ein Sportfahrwerk, um nur die wichtigsten Punkte zu nennen.