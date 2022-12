Der VW Touareg 4.0 V8 TDI macht optisch mächtig was her. Der hier angebotene Touareg wurde vom einstigen Käufer im auffälligen Farbton Malbec Red Metallic geordert und im September 2019 neu zugelassen. Und obwohl ein Diesel mit so viel Hubraum für lange Strecken gebaut wurde, sind die beiden Vorbesitzer insgesamt nicht mal 25.000 Kilometer gefahren.