Kraftwerk: Der vier Liter große Diesel-V8 mobilisiert mit großem technischen Aufwand 422 PS und 900 Nm.

Die beiden Lader arbeiten erst bei höheren Touren im Duett. Bis zumöffnet sich in den Zylindern nur eins der beiden Auslassventile. So bekommt der erste Turbo bei niedrigen Drehzahlen die volle Abgasdröhnung ab, was für schnelleres Ansprechverhalten sorgen soll. Erst abaktiviert das von Audi entwickelte Valvelift-System weitere Auslassventile, wodurch der zweite Turbo langsam in Wallung gerät. Ab 2700 Umdrehungen öffnen sich dann in allen acht Töpfen alle Auslassventile – der. Der technische Kniff ermöglicht den Entfall eines elektrischen Zusatzverdichters, wofür einnötig gewesen wäre. Im Betrieb bekommt man von derin den beiden Zylinderköpfen überhaupt nichts mit.