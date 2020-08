M ächtige 900 Nm schon bei 1250 U/min: Der Doch jetzt geben die Wolfsburger bekannt, dass der große Diesel eingestellt wird. Mit dem Sondermodell "Last Edition" verabschiedet sich VW vom V8 Diesel im Touareg. Ab voraussichtlich Herbst gibt es dann den Touareg R! ächtige 900 Nm schon bei 1250 U/min: Der VW Touareg V8 TDI ist ein echtes Power-SUV!

Voraussichtlich soll der 462 PS starke Touareg R eHybrid noch dieses Jahr auf den Markt kommen. Erst im Mai 2019 wurde der Vierliter-V8 mit Biturbo-Aufladung und 421 PS sowie 900 Nm ins Programm aufgenommen, jetzt steht der Motor kurz vor dem Aus. Doch VW will den intern EA898 genannten Selbstzünder zumindest mit einem Sondermodell verabschieden. Der VW Touareg V8 TDI "Last Edition" ist exklusiv für den deutschen Markt auf 400 durchnummerierte Exemplare limitiert. Ausgangsbasis ist der Touareg V8 TDI in der sportlichen R-Line inklusive Black-Style-Paket. Zusätzlich sind die Radläufe, die Türgriffe und der angedeutete Diffusor in Hochglanzschwarz lackiert. Die Serienausstattung hat VW beim Sondermodell um LED-Matrix-Scheinwerfer, Innovision # Kühlboxen im Test 1. AmazonBasics Kühlbox Preis*: 58,99 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert 2. Campingaz Powerbox Preis*: 64,66 Euro Testurteil: empfehlenswert 3. Severin KB 2923 Preis*: 79,00 Euro Testurteil: empfehlenswert 4. First Austria Kühlbox Preis*: 49,99 Euro Testurteil: empfehlenswert 4. Dometic Tropicool Preis*: 212,00 Euro Testurteil: empfehlenswert 6. Dometic Coolfun Preis*: 73,89 Euro Testurteil: empfehlenswert 7. Berger Kühlbox Preis*: 79,99 Euro Testurteil: bedingt empfehlenswert 8. Xcase Elektrokühlbox Preis*: 83,50 Euro Testurteil: bedingt empfehlenswert *Preise: Stand 11.10.2019 *Preise: Stand 11.10.2019 Lange hat VW den V8 TDI im Touareg nicht angeboten.Doch VW will den intern EA898 genannten Selbstzünder zumindest mit einem Sondermodell verabschieden.Ausgangsbasis ist der Touareg V8 TDI in der sportlichen R-Line inklusive Black-Style-Paket. Zusätzlich sind die Radläufe, die Türgriffe und der angedeutete Diffusor in Hochglanzschwarz lackiert. Die Serienausstattung hat VW beim Sondermodell um LED-Matrix-Scheinwerfer, Innovision Cockpit , Adaptivfahrwerk und 21-Zoll-Felgen ( Suzuka ) erweitert.

Das Sondermodell ist auf 400 Stück limitiert

Zu erkennen ist die "Last Edition" des Touareg an einer Plakette auf der B-Säule. Darauf zu lesen: "Last Edition" plus die jeweilige Limitierungsnummer XXX/400. Die 400 Kunden können zwischen sechs Außenfarben wählen: "Pure White, "Antimonsilber Metallic", "Siliziumgrau Metallic", "Malbec Red Metallic", "Deep Black Perleffekt" und "Oryxweiß Perlmuttefekt". Das Sondermodell ist ab 17. August 2020 zum Basispreis von 104.361 Euro bestellbar. Damit liegt der Aufpreis zum normalen V8 TDI bei rund 12.000 Euro. Ausstattungsbereinigt dürfte das Sondermodell sogar etwas günstiger sein.

Touareg R soll eine Alternative sein