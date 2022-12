Wenn Hans Schnepel von der Schicht bei VW in Salzgitter kommt, bleibt das Radio in seinem weißen Touran stumm. Wer isst schon Currywurst, wenn’s Filet gibt?

Dann steckt Schnepel einen seiner zahlreichen USB-Sticks in die kleine Buchse vorm Automatikhebel, sucht per Fernbedienung nach der passenden Musik, tippt auf "Play" – und schon wird der Heimweg zum Highway in eine andere Klang-Galaxie. Schnepel hat den Doppel-Wumms. Eine Stereo-Soundanlage, die den Wert seines weißen 2011er VW vervielfacht.

Hans Schnepel, Maschinenführer in der Nockenwellen-Produktion von VW, pflegt ein, sagen wir, ungewöhnliches Hobby. Er hat ein Herz für Hertz: "Ich versuche, in meinem Auto einen möglichst authentischen Klang zu erzeugen", sagt der 54-Jährige.

500 Stunden für den perfekten Klang



2014 hat er den gebrauchten Van gekauft, seitdem bestimmt fünfmal umgebaut. Und insgesamt rund 500 Stunden in die Klangabstimmung investiert. Dazu stellt sein Kumpel Marco Mancinella seine Messmikrofone auf den Fahrer- bzw. Hörersitz, schließt alles am Computer an – und tüftelt so lange, bis die Kurven auf seinem Monitor Ideallinien zeigen. "Selbst das Wetter verändert den Klang", sagt Schnepel. "Die fette Gummisicke an einem Subwoofer ist zum Beispiel bei warmem Wetter viel weicher als bei fünf Grad jetzt im Herbst."