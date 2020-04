Teppiche und Sitze weisen Gebrauchsspuren auf, bei knapp 150.000 Kilometern aber kein Drama.

Das Kofferraumvolumen ist mit 251 Litern akzeptabel, bei umgeklappter Rücksitzbank sind es 951 Liter.

Der angebotene Kleinwagen stammt aus dem zweiten Up-Baujahr 2012. Mit dem 75 PS leistenden Einliter-Dreizylinder Sauger hat er die zweitkleinste Motorisierung an Bord.In der Stadt ist die Leistung ausreichend, auf der Autobahn befindet man sich aber definitiv am unteren Ende der PS-Nahrungskette. Trotzdem sind auch längere Fahrten mit dem Up keine Qual. Das Fahrwerk ist gut abgestimmt, die Vordersitze sind bequem. Das wusste offenbar auch der Vorbesitzer, denn dieser Up hat bereits 149.000 Kilometer auf der Uhr! Das muss aber kein Kaufhindernis sein,Problemzonen können leckende Klimakompressoren und rostende Auspuffanlagen sein. Das sollte man vor dem Kauf besonders gründlich checken.Die Ausstattung dieses Up ist für einen Kleinwagen ungewöhnlich gut.Nicht nur für Fahranfänger beruhigend: Sechs Airbags und ESP hat der Kleine ebenfalls an Bord. Der angebotene VW ist ein Dreitürer, was im Alltag ausnahmsweise ein Vorteil ist. Die vorderen Türen sind nämlich größer, was das Einsteigen erleichtert und die Rundumsicht verbessert. Beeindruckend: Mit 251 Litern ist sogar das Kofferraumvolumen einigermaßen Alltagstauglich.