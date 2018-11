VW Up GTI: Tuning-Versionen im Test

Frühstart: Rothe Motorsport meldete sich als Erster mit einem fertigen Auto zu unserem Vergleichstest an.

Und Anfang 2018 dann der erste harte Test. Im Vergleich musste er sich nur dem viel stärkeren Opel Adam S beugen, dennoch gab es neben viel Lob auch etwas Tadel. So war zum Beispiel das Fahrwerk viel zu sportlich für das nicht abschaltbare ESP . Bevor der Fahrspaß in der Kurve begann, wurde sie von der Elektronik immer wieder eingebremst. Auch im Dreizylinder schlummere mehr Potenzial und Speed, attestierte Kollege Kund. Okay, also wieder mal ein Fall für die Tuner. Mehr Leistung sollte beim Turbomotor locker zu finden sein, alle Fahrwerkhersteller hatten ebenfalls das Problem erkannt und bereits adäquaten Ersatz im Programm. So blieb es nur an den Veredlern, die Komponenten optimal aufeinander abzustimmen. Dieser Vergleichstest sollte eigentlich nur mit Up GTIs gemacht werden. Rothe Motorsport meldete sich als Erster an, man habe das komplette Paket fertig. Als zweites klingelte Tuner MTB durch und gab grünes Licht für seine GTI-Version.