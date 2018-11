"Es ist für mich nicht einfach, das zu veröffentlichen, aber ich habe das Gefühl, ich muss es tun", schreibt Facebook-Nutzer Brynn Parrott Chatfield unter dem Video, dass ihre Flucht aus der Flammenhölle zeigt. Es zeigt die Fahrt eines Honda Ridgeline, der sich einen durch die Stadt Paradise (US-Bundesstaat Kalifornien) bahnt, in der seit Tagen das Feuer regiert. Langsam fährt der Jeep über eine dunkle Straße, ringsherum sieht man die Waldbrände wüten, die nahezu alles in Schutt und Asche gelegt haben. Wie Parrott in ihrem Facebook-Post schreibt, ist sie und ihre Familie aus dem Inferno entkommen, mittlerweile in Sicherheit.