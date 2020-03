Wegen Corona: ATU stellt den Filialbetrieb ein

as Coronavirus zwingt auch ATU ins Notprogramm. Zum Schutz von Mitarbeitern und Kunden wird ATU den Filialbetrieb vorübergehen einstellen. Das teilte die Werkstattkette jetzt mit. So werden Filialen und Werkstätten in Deutschland, Österreich und der Schweiz bis auf weiteres geschlossen. Ein Notservice ist in Vorbereitung, teilte das Unternehmen mit. Bis dahin setzt das Unternehmen den Verkauf von Auto-Produkten, Reifen und Kfz-Ersatzteilen über den ATU-Onlineshop fort.

Die Filialen werden ab dem 18. März schrittweise geschlossen. Zunächst werden noch die laufenden Kundenaufträge abgearbeitet, Autos an ihre Besitzer zurückgegeben. Die bei ATU eingelagerten Sommerreifen können bis zum 31. Mai 2020 ohne zusätzliche Kosten eingelagert bleiben. Wer einen Termin in einer ATU-Werkstatt hat, wird von dem Unternehmen direkt kontaktiert. Derzeit ist ATU dabei, in den Regionen Schwerpunkt-Filialen für einen Notbetrieb vorzubereiten. Derzeit geht ATU davon aus, dass der Notbetrieb von Filialen bis zum 4. April 2020 bestehen bleibt. Für die Mitarbeiter in den Filialen strebt das Unternehmen eine Regelung über den Bezug von Kurzarbeitergeld an.