ls der 18-jährige Akash einen weißen 3er BMW von seinen Eltern geschenkt bekam, war er wütend. Schließlich hatte er sich doch einen Jaguar zum Geburtstag gewünscht. Also fuhr er das Auto zu einem Fluss, stieg aus, ließ den BMW ins Wasser gleiten und überließ ihn dann seinem Schicksal. Hört sich ein bisschen an wie ein modernes Märchen aus dem Orient, ist aber genauso passiert, in Haryana, einem Bundesstaat im nördlichen Indien. Wie internationale Medien berichten, hatte der Teenie einen Wutanfall, weil der BMW einfach zu klein für ihn und seine Freunde sei. Die Aktion soll Akash mit seinem Handy gefilmt und das Video in den sozialen Medien geteilt haben. Der Shitstorm ließ nicht lange auf sich warten. Mehrere User beschimpften den Inder, bezeichneten ihn als "undankbar" und "verwöhnten Idioten".

Auch die Polizei sprach in einem Bericht von einem "arroganten Jugendlichen", der darauf beharrt hätte, dass er einen Jaguar statt des BMW haben wolle. Der Vater des 18-jährigen Akash reagierte geschockt: "Ich wollte meinem Sohn ein Geburtstagsgeschenk machen. Wir konnten uns nur einen BMW leisten, obwohl er einen Jaguar wollte. Wir dachten, das wäre okay. Ich hätte wirklich nie gedacht, dass er so was tut." Rechtliche Schritte muss der verwöhnte Teenie wohl nicht fürchten, die Polizei sprach von einer "familiären Angelegenheit". Es wird derzeit noch geprüft, ob beim Jugendlichen eine geistige Behinderung vorliegt. Er befindet sich laut Berichten in Behandlung. Wie es dem versenkten BMW geht, ist nicht bekannt. Auf Videos ist zu erkennen, wie verschiedene Rettungsversuche scheitern und die Limousine schließlich untergeht.