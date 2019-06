Im Cara Core gibt es serienmäßig ein Front-Hubbett. Die Maße: 1,95 x 1,50 Meter.

Der Cara Core kommt mit einem modernen Außendesign: eine neue Foliengrafik, eine optisch verlängerte Frontscheibe mit weißem Umfeld sowie ein durchgängiges Schürzenband an den Seitenwänden. Wer will, kann ein extra Styling-Paket dazubuchen, darin enthalten sind unter anderem 17''-Alufelgen und eine Voll-LED-Beleuchtung im Heck. Ein Gasflaschen-Auszug kostet ebenfalls extra. Im Inneren hat der Neuzugang offene Blickachsen, größere Fenster und helle Möbel-Fronten bekommen. In der Küche sind ein 142-Liter-Kühlschrank mit AES-Funktion (automatische Energiewahl) und ein Drei-Flammen-Kocher untergebracht. Mitfahren können bis zu vier Personen, Schlafplätze gibt es dank des serienmäßigen Front-Hubbetts (1,95 x 1,50 Meter) bis zu fünf. Wer noch ein Fahrrad unterbringen will, kann die 0,80 x 1,10 Meter große Garage nutzen. Ein Highlight im ersten Integrierten ist die Fahrerhaustür. Sie hat beispielsweise eine Soft-Touch-Oberfläche und elektrische Fensterheber. Dazu gibt es ein Aufbewahrungs-Netz und einen Flaschenhalter.