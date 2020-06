Weinsberg CaraBus Outlaw: Wohnmobil-Test

Egal ob Motorräder, E-Bikes oder Hundebox – in der Heckgarage ist Platz.

eine spezielle Heckgarage, in die bis zu zwei Motorräder , ein Quad oder Fahrräder passen. Für die perfekte Ladungssicherung bietet Weinsberg ein Bike-Paket (670 Euro) mit Riffelblech-Garagenboden, Airline-Schienen, die am Fahrzeugrahmen verschraubt sind, klappbare Auffahrrampe sowie einen Motorradhalter für ein Bike an. Für Fahrräder gibt es den Thule Veloslide (799 Euro). Der seitliche Möbelausbau ist besonders kratzfest und bietet ausreichend Stauraum für Werkzeug. Einige Details fallen bei unserem Praxistest auf, die je nach Bedürfnissen des Kunden selbst nachträglich eingebaut werden müssen: Kleiderhaken für die dreckigen Jacken, eine Schlaufe für einen Tankkanister und eine sichere Staumöglichkeit für den Helm. Der Clou der Heckgarage ist, dass diese gasdicht ist und somit keine lästigen und vor allem gefährlichen Benzindämpfe in den Wohn- und Schlafbereich gelangen.