Und mit den Wartungslisten stehen fast alle Monteure auf Kriegsfuß. Darauf kann man "ok", "n. i. O." oder "replaced" ankreuzen. Letzteres steht für ausgewechselt. In vielen Fällen sind aber alle Kästchen vollgemalt. Ausgerechnet der Testbeste Hahn nutzt eine Checkliste für freie Werkstätten, keine von Toyota. Und in drei Fällen erhält der Kunde keine Auftragsbestätigung, nachdem er sein Auto in der Werkstatt abgegeben hat. Größte Unsitte ist die Berechnung von Kassenfüllern. Alle außer Test-Schlusslicht Wilkens bessern ihren Umsatz damit auf, am meisten verlangt Toyota-Michael mit über 15 Euro. Und M.C.F. füllt ungefragt ein Additiv ein, greift so 8,90 Euro extra ab. Bei Stundensätzen bis zu 117 Euro sollten ein paar Spritzer mit der Ölkanne inklusive sein, finden wir. Auch wäre es interessant zu erfahren, wofür der Betrieb Michael Bremsenreiniger für über sechs Euro benötigt hat? Dafür bekommt man im Handel ungefähr 2,5 Liter. Sei's drum: So gut wie Toyota hat seit Jahren niemand mehr geschraubt!90 Prozent der Fehler gefunden und beseitigt. Das ist deutlich mehr, als alle anderen Marken und freien Werkstatt-Ketten in den letzten Jahren erreichten. Toyota setzt damit ein deutliches Signal an die Kfz-Branche: Gute Werkstattleistungen sind möglich, auch in Zeiten des Fachkräftemangels. Er stimmt also, der alte Toyota-Werbeslogan: Nichts ist unmöglich.