Werkstatt-Test: Euromaster

E s gibt einen Spruch, der lautet: "Ich möchte mal so Urlaub machen, wie du arbeitest." Mitarbeiter von Euromaster müssten ihn eigentlich kennen, denn nirgendwo sonst ging es derart entspannt zu wie in den acht geprüften Filialen dieser freien Werkstattkette. Selbst bei den letzten Tests, die bis in den November 2018 gingen und damit genau in die Reifenwechsel-Saison, notierten die Tester: "Von Hektik keine Spur." Oder war es schlicht Desinteresse? Die kümmerliche Erfolgsquote von nur 39,4 Prozent deutet darauf hin. Dabei war die Aufgabenstellung wie üblich einfach: eine Inspektion nach Herstellervorgaben durchführen. Damit wirbt Euromaster schließlich auch auf seiner Homepage. Diesen Wunsch trugen die Tester am Telefon vor. Wenn sie durchkamen. Zumeist sprang nach sieben bis zehn Rufzeichen ein Band an und verwies auf die Möglichkeit der Online-Terminvereinbarung. Ist okay, aber eine Möglichkeit, um Rückruf zu bitten, wäre besser. Damit ein Kunde nicht 13-mal anbimmeln muss, wie der Tester in Lüneburg. Werkstattsuche Ein Service von Finden Sie die passende Werkstatt 2 Jahre Gewährleistung

Finanzierung ohne Aufpreis

TÜV-zertifiziert Serviceleistung Bitte wählen Austausch Dieselpartikelfilter Austausch Getriebe Austausch Motor Austausch Motor gebraucht Austausch Steuerkette Austausch Turbolader Austausch Zahnriemen Bremsenservice Folierung Getriebereparatur Getriebespülung Inspektion nach Herstellervorgaben Kostenlose Problemdiagnose Klimaanlagenwartung Kupplungsreparatur Lichtcheck Motor Reparatur Motorinstandsetzung Motoröl und Filter Nachrüstung Dieselpartikelfilter Reinigung Dieselpartikelfilter Scheibentönung Sicherheitscheck Zylinderkopfdichtung Automarke Bitte wählen Abarth Alfa Romeo Alpina Alpine Aston Martin Audi Bentley BMW Bugatti Cadillac Chevrolet Chrysler Citroén Dacia Daihatsu Daimler Dodge Ferrari Fiat Ford Honda Hummer Hyundai Isuzu Iveco Jaguar Jeep Kia Lada Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lotus Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Roll-Royce Rover Saab Seat Skoda Smart Subaru Suzuki Tesla Toyota Trabant Triumph Vauxhall Volkswagen Volvo Wartburg PLZ/Ort s gibt einen Spruch, der lautet: "Ich möchte mal so Urlaub machen, wie du arbeitest." Mitarbeiter von Euromaster müssten ihn eigentlich kennen, denn nirgendwo sonst ging es derart entspannt zu wie in den acht geprüften Filialen dieser freien Werkstattkette. Selbst bei den letzten Tests, die bis in den November 2018 gingen und damit genau in die Reifenwechsel-Saison, notierten die Tester: "Von Hektik keine Spur." Oder war es schlicht Desinteresse? Die kümmerliche Erfolgsquote von nur 39,4 Prozent deutet darauf hin. Dabei war die Aufgabenstellung wie üblich einfach: eine Inspektion nach Herstellervorgaben durchführen. Damit wirbt Euromaster schließlich auch auf seiner Homepage. Diesen Wunsch trugen die Tester am Telefon vor. Wenn sie durchkamen. Zumeist sprang nach sieben bis zehn Rufzeichen ein Band an und verwies auf die Möglichkeit der Online-Terminvereinbarung. Ist okay, aber eine Möglichkeit, um Rückruf zu bitten, wäre besser. Damit ein Kunde nicht 13-mal anbimmeln muss, wie der Tester in Lüneburg.

Das Serviceheft wird bei Euromaster gerne ignoriert

Hat es mit einem Termin dann endlich geklappt, kommt erneut Spannung auf. Welche Inspektion wird der Serviceberater empfehlen? Denn Euromaster hat diverse im Angebot. Den Testern verkauften sie folgende: "Aktionspaket Inspektion/klein Pkw Mittelklasse" (bei einem Fabia!?) oder die "Große Inspektion Pkw Kleinwagen/Kompakt". Jeweils völlig losgelöst von Fahrzeugalter oder Kilometerstand. Nun darf man von einer freien Werkstatt nicht immer und überall erwarten, dass sie die Inspektionsvorgaben aller Hersteller auswendig kennt. Wohl aber, dass sie sich informiert. Zumindest das Serviceheft in die Hand nimmt und feststellt, was bereits gemacht wurde und welche Arbeiten anstehen. Wovon bei Euromaster kaum Gebrauch gemacht wurde. Von Skodas Online-Werkstatt-Information überhaupt nicht. Was den Umkehrschluss nahelegt, dass die Inspektionen dort auch nicht im elektronischen Checkheft eingetragen wurden, die Wartungshistorie somit unvollständig ist.

Überblick: Alles zum Thema Werkstatt-Test

Auch nicht vorhandene Positionen wurden abgehakt

Was der Kunde hingegen von jeder Werkstatt erwarten darf: solides Handwerk. Euromaster scheitert oft schon beim richtigen Aufpumpen der Reifen . Beim Fabia liegt der Luftdruck für normale Beladung je nach Modell zwischen 2,0 und 2,2 Bar. Nur der Neusser Betrieb stellt diesen korrekt ein. Die Dieburger hingegen knallten 2,5 Bar hinein, gefolgt von Berlin-Lichtenberg mit 2,4 Bar und Neu-Ulm sowie Lüneburg mit 2,3 Bar. Die anderen Läden trugen entweder nichts in die Wartungsanweisung ein oder gaben diese gar nicht erst mit. Was die Tester darauf zu lesen bekamen, ist ein Kapitel für sich. Fünf von acht Betrieben hakten einfach alles ab. Alles. Auch Positionen, die an dem betreffenden Auto gar nicht vorhanden waren. Da wurden angeblich Schienen vom Schiebedach geschmiert oder die Stromversorgung der Alarmanlage erneuert, obwohl die Fabia diese Extras gar nicht besaßen. Wer als Kunde mal so richtig hinters Licht geführt werden will, braucht nur nach Berlin-Moabit zu fahren. Die in der Bildergalerie beschriebenen Ereignisse sind nur die Spitze des Eisbergs. Die Mitarbeiter dort versuchten zuvor außerdem, den Kunden mit einer unnötigen Klimaanlagen-Wartung abzuziehen und gaben den schon etwas in die Jahre gekommenen Fabia zudem mit fünf weiteren Mängeln zurück, die sie nicht repariert hatten. Alles lächelnd und freundlich.

Lebenswichtige Bauteile wurden nicht kontrolliert