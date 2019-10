F ür den SUV-Winterreifen-Test 2019 hat AUTO BILD zehn Continental in der getesteten Dimension 215/60 R 17 rund 600 Euro. Nur etwa 275 Euro macht der Satz von Winterreifen der No-Name-Marke Tracmax des chinesischen Reifenherstellers Crowntyre. So königlich sind dessen Reifen aber nicht, wie unsere Tests beweisen. Auf nasser Fahrbahn reicht es beim Bremsen nur für eine 4 minus. Denn da braucht der China-Pneu 52,1 Meter, um aus Tempo 100 zum Stillstand zu kommen. Zum Vergleich: Der Continental erledigt das Gleiche in 44 Metern, der Dunlop benötigt auch nur einen Meter mehr. Am Stauende hat der Tracmax gegenüber dem Continental eine Restgeschwindigkeit von fast 40 km/h. ür den SUV-Winterreifen-Test 2019 hat AUTO BILD zehn Winterreifen für kompakte SUVs ausgewählt. Die Winterreifen kommen von den unterschiedlichsten Herstellern aus unterschiedlichen Kontinenten und werden zu höchst unterschiedlichen Preisen gehandelt. So kostet ein Satz WinterContact vom deutschen Herstellerin der getesteten Dimension 215/60 R 17 rund 600 Euro. Nur etwa 275 Euro macht der Satz von Winterreifen der No-Name-Marke Tracmax des chinesischen Reifenherstellers Crowntyre. So königlich sind dessen Reifen aber nicht, wie unsere Tests beweisen. Auf nasser Fahrbahn reicht es beim Bremsen nur für eine 4 minus. Denn da braucht der China-Pneu 52,1 Meter, um aus Tempo 100 zum Stillstand zu kommen. Zum Vergleich: Dererledigt das Gleiche in 44 Metern, derbenötigt auch nur einen Meter mehr. Am Stauende hat der Tracmax gegenüber demeine Restgeschwindigkeit von fast 40 km/h. (Unseren aktuellen Winterreifen-Test im Format 225/45 R 17 finden Sie hier.)

SUV-Winterreifen: Test-Leistungen fallen sehr unterschiedlich aus

Drei der getesteten Winterreifen bekommen auf Nässe deutliche Probleme. Weil der China-Tracmax überdies reichlich mauen Grip auf Schnee zeigt, dafür aber auf trockener Fahrbahn auftrumpft, liegt die Vermutung nahe, dass seine Gummimischung eher in Richtung Sommerreifen getrimmt als konsequent auf den Winter konzentriert ist. Bei einem anderen Billigreifen – diesmal aus Taiwan – sieht das ganz anders aus. Der Kenda Wintergen 2 KR501 trumpft mit Bestwerten auf schneebedeckter Fahrbahn auf und hält da locker mit den teuersten Winterreifen mit, bekommt aber sichtlich und messbar arge Probleme auf nasser Fahrbahn. Es fehlt zum einen eklatant an Seitenführung in Kurven, zum anderen – nicht ganz so auffallend – an der Bremsleistung bei Nässe. Man sieht daran, dass die Hersteller gerade Winterreifen sehr unterschiedlich auslegen können. Das Zusammenspiel von Reifenunterbau, Gummimischung und Profilausbildung ist eben überaus komplex, weshalb nicht jeder Reifenhersteller dies alles so gekonnt aufeinander abzustimmen vermag, damit in allen Disziplinen richtig gute Noten herauskommen.

Apollo Aspire XP Winter wird Testsieger

Geräuschmessung: Winterreifen müssen nicht zwingend lauter sein als Sommerreifen. Continental als auch Bridgestone und Goodyear erreichen in jeweils mindestens einer Disziplin lediglich die Note befriedigend. Der einzige Winterreifen, der in diesem Jahr ausschließlich mit den Noten sehr gut und gut abschneidet, ist der Apollo Aspire XP Winter. Apollo , noch nie gehört? Das ist keine Schande. Die indische Marke gibt es zwar bereits seit 1972, sie wagte sich jedoch jahrzehntelang nicht nach Europa. Indes haben die Inder technisch auch durch die Übernahme des auch bei uns bekannten Reifenherstellers Vredestein gewonnen. Mag der Apollo beim Preis in der unteren Hälfte der Liga angesiedelt sein, aber bei den Leistungen ist zumindest der getestete Aspire XP Winter echte Spitzenklasse: verblüffend gut auf Schnee, sicher bei Nässe und toll auf trockener Fahrbahn. Nachteile: keine; nicht einmal bei Geräuschentwicklung oder Rollwiderstand. Und der Preis für einen Reifensatz liegt bei rund 400 Euro, also 50 Prozent günstiger als der Continental WinterContact. Wenn da nicht der Marktanteil von Apollo steigt, dann kann es nur am Europa-Vertrieb liegen, sicher nicht am Können der Entwicklungstechniker. Das müssen in diesem Jahr auch drei namhafte Hersteller einsehen. Denn sowohlals aucherreichen in jeweils mindestens einer Disziplin lediglich die Note befriedigend. Der einzige Winterreifen, der in diesem Jahr ausschließlich mit den Noten sehr gut und gut abschneidet, ist derAspire XP Winter., noch nie gehört? Das ist keine Schande. Die indische Marke gibt es zwar bereits seit 1972, sie wagte sich jedoch jahrzehntelang nicht nach Europa. Indes haben die Inder technisch auch durch die Übernahme des auch bei uns bekannten Reifenherstellersgewonnen. Mag derbeim Preis in der unteren Hälfte der Liga angesiedelt sein, aber bei den Leistungen ist zumindest der getestete Aspire XP Winter echte Spitzenklasse: verblüffend gut auf Schnee, sicher bei Nässe und toll auf trockener Fahrbahn. Nachteile: keine; nicht einmal bei Geräuschentwicklung oder Rollwiderstand. Und der Preis für einen Reifensatz liegt bei rund 400 Euro, also 50 Prozent günstiger als derWinterContact. Wenn da nicht der Marktanteil vonsteigt, dann kann es nur am Europa-Vertrieb liegen, sicher nicht am Können der Entwicklungstechniker.

Gute Winterreifen gibt es jetzt auch günstiger

Bridgestone, Continental, Goodyear und Dunlop auch bei diesem Apollo aus Indien. Und wir reden hier nicht von lächerlichen zehn Prozent günstigeren Preisen, sondern von satten 50 Prozent. Die Vertriebsprofis der angesehenen Marken müssen also ziemlich schnell umdenken. Klar nehmen die bekannten Könner vonauch bei diesem Reifentest wieder die vorderen Plätze ein. Aber so selbstverständlich wie früher lässt sich nun nicht mehr argumentieren, dass man zwangsweise viel Geld ausgeben muss, um einen wirklich guten Winterreifen zu bekommen. Nun geht das auch deutlich günstiger – siehe denaus Indien. Und wir reden hier nicht von lächerlichen zehn Prozent günstigeren Preisen, sondern von satten 50 Prozent.

Fazit: Überraschung! Ein indischer Reifen der hierzulande noch wenig bekannten Marke Apollo trumpft beim Winterreifentest groß auf und erreicht Platz 1. Sicher fährt man auch mit Bridgestone, Continental, Goodyear und Dunlop , aber viel teurer.