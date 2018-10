Winterreifen: Testsieger 2018

O

b Klein-, Kompakt-, Mittelklasse oder SUV – bei unseren aktuellen Winterreifentipps ist für jeden etwas dabei. In fünf Reifen-Tests hat AUTO BILD über 100 Winterreifen und Ganzjahresreifen getestet. So zum Beispiel Ganzjahresreifen im Format 195/65 R 15 , die sich im Vergleich zu reinen Winterreifen gar nicht schlecht schlugen. Für Stadtfahrten und Touren ins Mittelgebirge reicht es jedenfalls allemal. Auf nasser Piste sind Ganzjahresreifen den Winterreifen auch bei niedrigen Temperaturen ebenbürtig. Bei Sonnenschein haben sie in puncto Haftung und Handling sogar klare Vorteile.