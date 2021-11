Mercedes ist bekannt dafür, dass der Stern im­mer etwas Aufpreis kostet. Dafür bauen sie aber auch die sichersten Autos. Das weiß man doch: BMW sieht scharf aus und fährt sich immer extrem sportlich. Toyota – die sind zu­verlässig.

Große Image-Studie "Die besten Marken"

Stimmt das wirklich alles? Oder sehen Sie das ganz anders? Wir wollen es wieder genau wissen: Was denken unsere Leser wirklich über die Automarken? Bereits zum elften Mal fragen wir Sie: Wie steht es um Qualität, Preiswürdigkeit und Service der Hersteller? Wie gehen die Vertreter der Automar­ken mit Ihnen um? Respektvoll oder ignorant? Welche Marken erfüllen Ihre Erwartungen? Diesmal stehen 37 Marken in 14 Klassen auf dem Prüfstand­. Aus allen Abstimmungsergebnissen ergibt sich am Ende ein ziemlich genau­es Bild, wie es um das Image der Autohersteller bestellt ist.

Bis zum 13. Februar 2022 können Sie uns Ihre Meinung zu den "besten Marken in allen Klassen" mitteilen. Unter allen Teilneh­mern verlosen wir vier Autos im Gesamtwert von 160.000 Euro, dabei handelt es sich um folgende Modelle: einen Audi Q4 e-tron Sportback im Wert von 60.045 Euro, einen Kia EV6 im Wert von 54.989 Euro, einen Hyundai Bayon im Wert von 27.890 Euro und einen Dacia Jogger im Wert von 16.840 Euro. Und wie genau die Teilnahme funktioniert, lesen Sie im Anschluss.

Teilnahme für Online-User

Wie in den vergangenen zehn Jahren findet die Wahl online statt. Um an der Umfrage teilzunehmen, benötigen Sie einen Teilnahmecode. Diesen können Sie ganz einfach per Registrierung mit Ihrer E-Mail-Adresse anfordern:

So funktioniert die Meinungsumfrage

Die Fragen sind wie in jedem Jahr nach Klassen unterteilt. Bitte arbeiten Sie sich durch alle 14 Klassen und Fragenkomplexe. Im letzten Themenfeld geht es übrigens um die automobilen Randgebiete wie Werkstätten, Batterie-Hersteller, Versicherungen oder Pflegemittel. Wir freuen uns auf Ihre Teil­nahme und wünschen Ihnen viel Glück!