mweltfreundlich, leise, leistungsstark: Elektromobilität ist das Zauberwort der Stunde. In der Pkw­Branche ist es schon lange üblich, Modelle mit einem "E" im Kennzeichen im Programm anzubieten. Jetzt zieht der Elektroantrieb auch in die Freizeitfahrzeug­-Branche ein. Bislang gab es dazu wenige Studien auf Messen. Mit dem Iridium kommt 2020 nun das erste vollständig elektrisch angetriebene Wohnmobil in Serie auf den Markt.