Formal ansprechend integriert ist das Cockpit mit 10-Zoll-Touchscreen.

Nichts anderes als der Technologieträger des Hauses. Hymer hat in seinen aktuell größten und teuersten Integrierten alles eingebaut, was das Leben an Bord komfortabler macht. Das fängt beim Fahren an: Den Triebkopf liefert Mercedes . Er stammt aus dem Sprinter-Programm und ermöglicht viele aktuelle Sicherheitsfeatures. Über das optionale MBUX-System (3490 Euro) lassen sich per Sprachsteuerung Ziele fürs Navi eingeben. Es ist gekoppelt an das Hymer-Smart-Multimedia-System: Werden die Fahrerhaussitze in Wohnstellung gedreht, passt sich der Lautsprecherklang automatisch daran an. Wenn also beim Fernsehen ein Zug von rechts nach links durchs Bild fährt, kommt auch der Sound in passender Richtung aus den Aufbaulautsprechern. Und natürlich kann das Smartphone per Bluetooth angebunden werden. Im Interieur herrscht gediegene Eleganz. Vom passgenau angeschlossenen Armaturenbrett bis in den Schlafbereich setzen stoffbespannte Verkleidungen wohnliche Akzente.Die Mischung aus Weiß- und Grautönen mit hellem Holzdekor am Mobiliar wirkt zeitgemäß, eine bequem gepolsterte L-Dinette bietet bis zu sechs Personen Platz. In ihrer Rückenlehne ist ein 32-Zoll-LED-TV (1790 Euro) versteckt. Hier schließt sich die geräumige Winkelküche mit Kunststein-Arbeitsplatte und -Spüle (1490 Euro), Dreiflammen-Kocher, Apothekerauszug und fünf Schubladen an. Gegenüber steht der Tec-Tower (690 Euro) mit Kühlschrank, Gefrierfach und Backofen sowie Schublade darunter. Ihm folgen ein raumhoher Kleiderschrank sowie der WC-Raum. Hier finden sich offene und geschlossene Ablagen sowie Handtuchhalter, der riesige Spiegel sorgt für ein tolles Raumgefühl. Wird die WC-Tür in Fahrtrichtung geschlossen, entsteht zusammen mit der großen separaten Dusche ein Ankleideraum. Den Abschluss bilden die sehr bequemen, tellergefederten Einzelbetten im Heck. Sie lassen sich per Einlegestück (195 Euro) zu einer großen Liegewiese koppeln. Der Einstieg ist in beiden Konfigurationen leicht: über die festen Stufen oder den stabilen, ausklappbaren Tritt. Unter dem Bett warten links ein Wäsche- und rechts ein Kleiderschrank sowie ein opulenter, durch zwei große Türen von außen zugänglicher Stauraum.