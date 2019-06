Wohnmobil-Test: Integrierte von Eura, Malibu und Knaus

K

Herstellerangaben Eura Knaus Malibu Fahrzeugdaten Motorisierung MultiJet II 150 MultiJet II 150 MultiJet II 150 Motor/Bauart/Zylinder/Einbaulage Diesel/in Reihe/vier/vorn quer Diesel/in Reihe/vier/vorn quer Diesel/in Reihe/vier/vorn quer Hubraum 2287 cm3 2287 cm3 2287 cm3 kW (PS) bei U/min 110 (150) bei 3600 110 (150) bei 3600 110 (150) bei 3600 Nm bei U/min 380 bei 1500 380 bei 1500 380 bei 1500 Höchstgeschwindigkeit 130 km/h 145 km/h 143 km/h Getriebe Sechsgang automatisiert Sechsgang manuell Sechsgang manuell Antrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Scheiben/Scheiben Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 225/75 R 16 C 225/75 R 16 C 225/75 R 16 C Reifentyp Michelin Agilis Camping Michelin Agilis Camping Michelin Agilis Camping Tankinhalt/Kraftstoffsorte 90 l/ Diesel 120 l/Diesel 90 l/ Diesel Anhängelast gebremst/ungebremst 2000/750 kg 2000/750 kg 2000/750 kg Länge/Breite/Höhe 6990/2322/2880 mm 7000/2200/2760 mm 6650/2270/2940 mm Radstand 4035 mm 3800 mm 3450 mm Aufbau Außenmaterial Wand/Dach/Boden GFK/GFK/GFK Alu/GFK/Alu Alu/GFK/Alu Isoliermaterial Wand/Dach/Boden XPS/EPS/XPS XPS/EPS/EPS XPS/XPS/XPS Wandstärke Wand/Dach/Boden 30/30/38 mm 31/32/48 mm 33/33/33 mm Fenster 5 5 5 Dachhauben 3 5 4 Max. Innenhöhe/Innenbreite 1980/2180 mm 1965/2050 mm 1980/2205 mm Bettenmaß Heck (L x B) 1890/1920 x 2060–800 mm 2070/1890 x 1960–800 mm 1980/1855 x 2150–800 mm Herd 3 Flammen 3 Flammen 3 Flammen Kühlschrank/Eisfach 134/12 l 142/15 l 134/12 l Modell Toilette Thetford Cassette Thetford Cassette Thetford Cassette Sitzplätze/mit Dreipunktgurten 4/4 4/4 4/4 Heizung Truma Combi 6 Truma Combi 6 Plus Truma Combi 6 Steckdosen 12/230 V 4/2 2/7 1/3 Leuchten 16 23 20 Aufbaubatterie 80 Ah 80 Ah 80 Ah Frischwassertank 140 l 95 l 125 l Abwassertank 100 l 95 l 90 l Gasvorrat 2 x 11 kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg Kosten/Garantie Abgasnorm Euro 6b Euro 6b Euro 6b Steuer pro Jahr 260 Euro 240 Euro 240 Euro Versicherungen (HPF/VK)* 355/1069 Euro 355/1069 Euro 355/1069 Euro WerkstattintervallWerkstattintervalle 48.000 km/24 Monate 48.000 km/24 Monate 48.000 km/24 Monate Garantie Basis/Durchrostung 2/12 Jahre 2/12 Jahre 2/12 Jahre Garantie Aufbau/Dichtheit 3/10 Jahre 2/10 Jahre 2/6 Jahre Mobilitätsgarantie 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre Preise Grundpreis (mit Basismotor) 75.490 Euro 71.050 Euro 73.500 Euro Testwagenpreis 97.050 Euro 88.327 Euro 84.415 Euro * VK SB 300 Euro inkl. TK SB 150 Euro, jährliche Zahlweise; alle Angaben ohne Gewähr

napp sieben Meter lang, gut 2,30 Meter breit und bis 3,5 Tonnen schwer – das sind die perfekten Maße für ein schickes, komfortables vollintegriertes Wohnmobil , wie es Eura mit dem Integra Line 695 EB zeigt. Oder etwa nicht? Schmalere Modelle wie der Knaus Van I 650 MEG (2,20 Meter breit) wollen vor allem in der Stadt oder anderen engen Orten mit besserer Übersicht und Handlichkeit punkten. Bringen die paar Zentimeter wirklich was? Oder sollte man lieber hinten noch etwas abschneiden? Diesen Weg geht Malibu mit dem neuen I 441 LE. Er ist mit einer Länge von 6,65 Metern der Kurze in diesem Vergleich. Und? Fehlt ihm was? Wir haben es getestet.