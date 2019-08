A

uch für das neue Modelljahr 2020 haben sich die Wohnwagen-Hersteller ihre Caravans aufpoliert oder gar ganz neue Modellreihen entworfen. Vom kompakten Wohnwagen für Camper , großräumige für Familien oder luxuriöse Feriendomizile auf Rädern - einen passenden Camper sollte mittlerweile jeder finden können. So hat zum Beispiel Tabbert den Luxus-Wohnwagen Celleni neu aufgelegt und den neuen Grundriss 750 HDT entworfen. Highlight des Campers: ein Slide-Out-System. Somit wächst die gesamte Wohnfläche auf über 20 Quadratmeter. Der Preis ist noch nicht bekannt, aber um die 100.000 Euro dürfte der Luxus-Caravan vermutlich kosten. Hersteller Hobby setzt in der neuen Saison auf Wohnwagen-Grundrisse für Familien. So bekommt die Baureihe De Luxe gleich fünf neue Grundrisse, der 650 KFU hat sogar einen eigenen Bereich für den Nachwuchs mit Etagenbett und kleiner Sitzgruppe an Bord. Der Preis: mindestens 26.150 Euro.