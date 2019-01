ekannt ist ZF für seine Getriebe. Doch der Zulieferer auf Friedrichshafen mischt mittlerweile kräftig beim autonomen Fahren mit. Auf der CES in Las Vegas (8. bis 12. Januar 2019) stellt ZF seinen neuen Supercomputer vor.Früher waren diese Supercomputer groß wie Schränke und haben ganze Räume gefüllt um diese Leistung zu generieren. Mittlerweile sind die Rechner auf Aktentaschengröße geschrumpft. Für die Entwicklung des skalierbaren Supercomputers hat ZF das Tech-Unternehmen NVIDIA gewinnen können. Die Supercomputer sollen ab 2020 für automatisierte Fahrfunktionen vonverwendet werden.

Ride-Hailing: Autonomes Sammeltaxi per App rufen und dank Algorithmus schnell ans Ziel kommen.

Dank ihrer Rechenleistung ist die Steuerbox in der Lage, enorme Datenmengen in Echtzeit zu vernetzen und zu verarbeiten.– eine Voraussetzung, um künftige Anwendungsszenarien wie etwazu unterstützen. Wie das aussehen kann, zeigt ZF mit einem Technologieträger für Ride-Hailing, der ohne Pedale und Lenkrad fährt. Ride-Hailing steht für autonome Sammeltaxen, die in Zukunft Fahrgäste dank eines cleveren Algorithmus auf kürzestem Weg zu ihrem Ziel bringen sollen.