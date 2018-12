V

olkswagen hat es eilig mit dem VW Golf 7 Facelift. Die einzelnen Varianten werden nicht über einen längeren Zeitraum verteilt präsentiert, sie kommen alle gleich auf einen Schlag. AUTO BILD zeigt, woran Sie die einzelnen Varianten erkennen:Der rote Streifen im Kühlergrill läuft nicht mehr gerade in den Scheinwerfern mit, er passt sich jetzt den zwei dynamischen Schwüngen in der Lichtsignatur an. Zusätzlich ziehen sich von den LED-Nebelscheinwerfern nun zwei Streben in den unteren Beriech des Kühlergrills, zuvor waren es drei. Am Heck fallen vor allem die zwei größeren Endrohre des Golf 7 GTI Facelift auf. Zur Serienausstattung des Golf GTI gehören ein Sportfahrwerk, 17-Zoll-Leichtmetallräder des Typs „Brooklyn" und Sportsitze. Darüber hinaus hat der GTI Climatronic und Voll-LED-Schein­werfer serienmäßig an Bord.Analog zum Golf GTI nimmt die blaue Zierleiste des Golf GTE Facelift die zwei Schwünge der neuen Leuchten mit. Die seitlichen Lufteinlässe mit dem U-förmigen LED-Licht sind jetzt deutlich größer. Am Heck des Plug-in-Hybridmodells bleibt es beim Doppelendrohr auf der rechten Seite. Ansonsten haben sich auch hier die Form der Schürze und das Lichtdesign geändert. Der Antrieb besteht aus dem 1,4-Liter-TSI mit 150 PS und einem 102 PS starken Elektromotor. Dazu gehört ein speziell für Hybridmodelle entwickeltes Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe. VW gibt die rein elektrische Reichweite mit 50 Kilometern an. Die Gesamtreichweite soll bei rund 880 Kilometern liegen.Die Chromzierleiste an der Front des Golf Variant verläuft beim Facelift oberhalb der Nebelscheinwerfer und nicht mehr darunter wie beim Vor-Facelift. Außerdem hat der Variant jetzt wie der Passat trapezförmige Chromblenden, die in den Heckdiffusor integriert sind. Das erweckt optisch den Eindruck zweier großer Endrohre, die es aber gar nicht gibt.Der Kühlergrill beim e-Golf Facelift ist komplett geschlossen. Die Reichweite soll real 200 Kilometer betragen (nach NEFZ 300 Kilometer). Das Reichweiten-Plus liegt an einer neuen Lithium-Ionen-Batterie, die statt bislang 24,2 kWh nun einen Energiegehalt von 35,8 kWh hat. VW verspricht, die Batterie über eine CCS-Ladesäule (DC/40 kW) binnen einer Stunde auf 80 Prozent aufzuladen. Mit einer Wallbox (AC/7,2 kW) sollen nach weniger als sechs Stunden 100 Prozent drin sein. Der Elektromotor leistet jetzt 100 kW, das sind 15 kW mehr als beim Vor-Facelift. Parallel stieg das maximale Drehmoment der Elektromaschine von 270 Nm auf 290 Nm. Der Durchschnittsverbrauch des e-Golf liegt nach NEFZ bei 12,7 kWh/100 km. Den Sprint auf 100 km/h legt der e-Golf laut Datenblatt in 9,6 Sekunden zurück. Zuvor waren es 10,4 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit stieg um 10 km/h auf 150 km/h.Der Power-Diesel des GTD hat 184 PS und beschleunigt den Golf laut VW in 7,5 Sekunden auf 100 km/h. Der Variant GTD braucht für den Sprint 7,9 Sekunden. Das maximale Drehmoment liegt bei 380 Nm. Den Verbrauch pro 100 Kilometer beziffert der Hersteller mit 4,4 Litern beim GTD und 4,7 beim GTD Variant. Zur Serienausstattung der beiden GTD-Modelle gehören unter anderem LED-Rückleuchten, das neue Infotainmentsystem „Composition Colour", Sportsitze und die Progressivlenkung.Die Leistung des R wurde im Modelljahr 2017 auf 310 PS gesteigert, macht also 10 PS mehr als beim Vorgänger. 20 Nm mehr und somit 400 Nm gesamt drücken auf den Allradantrieb. Tempo 100 soll nach 4,6 Sekunden erreicht sein.Der Golf-Kraxler bekommt serienmäßig eine umklappbare Beifahrersitzlehne, eine höhergelegte Karosserie, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen und eine robuste untere Motorverkleidung ("Triebwerksunterschutz").Mit dem Facelift gibt es auch ein neues R-Line-Paket. Die Ausstattungspakete sind für beide Modelle ab sofort erhältlich. Das neue Exterieur Paket ist für 1105 Euro in der Highline- und für 1295 Euro in der Comfortline-Austattung zu haben. In- und Exterieur-Aufwertung kosten 1800 Euro (Highline) sowie 2295 Euro (Comfortline).Und das beinhaltet das neue R-Line Exterieur Paket: R-Line Frontstoßfänger mit Lüftungsgittern, Heckstoßfänger mit R-Line spezifischem Diffusor und Trapezblenden in Chrom, Schwellerverbreiterung und Heckspoiler mit Aeroflaps sowie das R-Line Logo im Kühlerschutzgitter und an den Seitenteilen. Ins Cockpit halten mit dem R-Line-Paket Sportsitze Einzug, ein Multifunktions-Sportlenkrad in Leder und R-Line Logo, ein schwarzer Dachhimmel, Ziernähte, neue Dekorleisten und Einstiegsleisten, Pedalkappen und Fußstütze aus Edelstahl. Bei den Rädern kann man zwischen den 17- und 18-Zoll-Felgen „Sebring" und „Singapore" (17 Zoll) sowie „Marseille" (18 Zoll) wählen.Das Golf Cabrio lief bisher parallel zu den anderen Golf-Versionen und wurde bereits vom Markt genommen. Ob es 2019 mit dem Golf 8 ein Comeback des Cabrios geben wird, ist reine Spekulationssache.