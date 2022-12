Haben Sie was getrunken? Die Frage gehört wohl zu den bekanntesten und gefürchtetsten, die ein Polizist einem Autofahrer stellen kann. Nicht nur zu Silvester, sondern nach feucht-fröhlichen Feiern aller Art. In Deutschland gilt seit 2001 die 0,5-Promille-Grenze (vorher 0,8). Aber was heißt das eigentlich? Seit Generationen streiten nicht nur Stammtische darüber, wieviel man trinken darf, um noch fahrtüchtig zu bleiben oder ab wann man seinen Führerschein riskiert: Eine Flasche Bier? Oder zwei? Ein Glas Wein? Oder nur ein halbes?