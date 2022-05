Im großen AUTO BILD-Hochdruckreiniger-Test 2022 ging der Nilfisk Core 140-8 In Hand Powercontrol als Testsieger hervor. Besonders in Sachen Verarbeitungsqualität, Handhabung und Bedienung konnte der Hochdruckreiniger aus Dänemark überzeugen. Auch die Reinigungsleistung kann sich sehen lassen.

Im großen AUTO BILD-Hochdruckreiniger-Test 2022 ging der Nilfisk Core 140-8 In Hand Powercontrol als Testsieger hervor. Besonders in Sachen Verarbeitungsqualität, Handhabung und Bedienung konnte der Hochdruckreiniger aus Dänemark überzeugen. Auch die Reinigungsleistung kann sich sehen lassen.

Welche Hochdruckreiniger eignen sich für Auto und Fahrrad? Pfeil