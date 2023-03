Die Diagnosegeräte mussten unter anderem bei drei unterschiedlichen Autos jeweils vier Fehler finden. Dazu haben wir im Vorfeld Autos aus der AUTO BILD-Garage mit typischen Fehlern wie einem defekten ABS-Sensor oder einem Fehler an der Lambda-Sonde präpariert. Ergebnis: Nur ein Gerät hat zuverlässig jeden Fehler gefunden, und zwar das semi-professionelle Diagnosegerät von Launch. Bei den günstigeren Kandidaten ähneln sich die Ergebnisse, insgesamt konnten sie meist zwei Drittel der Fehler erkennen und anzeigen. Der Unterschied zwischen den Günstig-Produkten und dem teureren Gerät liegt also vor allem in der Auslesetiefe. Während die günstigeren Produkte eher oberflächlich nur zwei oder drei Steuergeräte auslesen können, dringt das Launch-Gerät tiefer und kann deutlich mehr Steuergeräte des Autos auslesen. Das Launch-Gerät kann zudem nicht nur Fehler auslesen und löschen, sondern auch Steuergeräte codieren. Hier sollten aber nur Profis ran, denn im schlechtesten Fall legt man mit einem Fehler das ganze Auto lahm – das wird teuer.