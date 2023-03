In der Straßenverkehrsordnung gibt es keinen Absatz, der sich explizit mit Tablets befasst. Es gilt das gleiche wie beim Handy: Die Nutzung eines Tablets am Steuer wird mit mindestens 100 Euro Bußgeld und einem Punkt in Flensburg geahndet. Bei Gefährdung steigt das Bußgeld auf 150 Euro. Passiert ein Unfall, werden 200 Euro fällig. Hinzu kommen zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot. Steckt das Tablet in einer Halterung, darf es – wie auch das Handy – zum Beispiel als Navi genutzt werden.