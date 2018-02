Aktion: Mazda Winter-Challenge

Rallye-Champion Armin Schwarz brachte in Österreich sechs Lesern das Tänzeln auf Eis und Schnee bei.

Drei Antriebskonzepte, sechs Leser und ein Super-Profi. Bei der Mazda Winter-Challenge im österreichischen Hintersee wurde zum Tanz auf Eis und Schnee geladen. Es ging nicht nur darum, die Fahrzeuge sicher auf rutschigem Parkett zu bewegen, sondern auch ein Gefühl für verschiedene Antriebe unter Extrembedingungen zu bekommen. Als Trainingsgeräte hatten die Japaner den Pirouettenmeister MX-5 RF mit Heck-, den Standardtänzer CX-3 mit Front- und den Breakdancer CX-5 mit Allradantrieb im Gepäck.

Slalom Heck-, Front- und Allradantrieb – im Pylonenparcours zeigen sich die Besonderheiten der drei Konzepte.

In der ersten Tanzstunde konnte jeder zeigen, was er schon drauf hat – inklusive gezeiteter Runden auf dem präparierten Kurs. So wussten die beiden Profis schnell, auf welchem Stand ihre Schüler waren. Von zwei linken Füßen bis zum routinierten Partyschwofer war alles dabei. Die anschließende Theorieeinheit bot dann für jeden Teilnehmer neue Erkenntnisse. Und diese sollten anschließend auf dem Testparcours umgesetzt werden.