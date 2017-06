AUTO BILD 24/2017 — 16.06.2017 Die neue AUTO BILD SUV oder Kombi? Drei heiße Duelle ab 2018. Dazu: Elf aktuelle Mercedes-Modelle in der großen Kaufberatung. Und: BMW 3er im Gebrauchtwagen-Check.

in Teil unseres Jobs besteht aus Anschubhilfe. Wir brauchen dafür kein Abschleppseil und auch keine kräftigen Muskeln. Nein, wenn wir etwas ins Rollen bringen wollen, dann heißen unsere Werkzeuge Auto-Anwältin, Kummerkasten und Investigativ-Team. Es geht um die Sorgen, die Autofahrer mit ihren Fahrzeugen haben. Technische Probleme, Konstruktionsfehler, Kulanzverweigerung. Oft haben die Autobesitzer schon mit ihrer Werkstatt gesprochen, vielleicht sogar mit der Hotline beim Hersteller selbst. In vielen Fällen passierte nichts. Erstaunlich oft bewegt sich doch noch etwas, wenn AUTO BILD ins Spiel kommt. Zum Beispiel unsere Auto-Anwältin Helene Schmidt. In dieser Ausgabe (Seite 58) hilft sie einer Familie, deren neues Wohnmobil mit Motorschaden liegen blieb – nach nur 645 Kilometern! Schmidt erreichte, dass die Produktion eines Ersatzmotors vorgezogen wurde und die Familie zudem eine Entschädigung bekommt.Auch mit den Öl saufenden TFSI-Motoren von Audi haben wir uns (zum wiederholten Mal seit 2015) auseinandergesetzt. Audi hatte nur in bestimmten Fällen Kulanz walten lassen; welcher Betroffene was bekam, war nie richtig klar. Nach unserem Einwirken steht jetzt fest: Wer bestimmte Bedingungen erfüllt, die wir auf Seite 54 nennen, kann mit etwa 70 Prozent Kulanz rechnen. Auch da hat sich unsere Anschubhilfe also gelohnt.Ihr Bernd Wieland (Chefredakteur)Große Kaufberatung: Elf aktuelle Mercedes auf drei verschiedenen Technik-Fundamenten. Wer kann was?SUV oder Kombi: Skoda Kodiaq Coupé gegen Octavia Combi, VW Tiguan CC gegen Golf Variant und Ford Kuga gegen Focus TurnierHyundai i30 Fastback: Schicke Karosserievariante • CO2-Reduzierung: EU-Ziele kaum noch erreichbar • Autonomes Fahren: Bleibt Datenschutz auf der Strecke? Citroën C3 Aircross • Hyundai Kona/Jaguar XF SportbrakeRenault Koleos Energy dCi 130Seat Ibiza 1.0 EcoTSI gegen VW Polo 1.0 TSI, Opel Corsa 1.0 EcoTec Turbo, Kia Rio 1.0 T-GDI 120 und Citroën C3 PureTech 110 • VW e-Golf gegen Golf 1.5 TSI • Einzeltest: Audi TT RS RoadsterLeserreporter beim 24-Stunden-Rennen am Ring • Gewinnspiel: Die Diagnose-App "Carly" • VIP-LOUNGE: Aluräder zu gewinnenSerie "Mein erstes Mal": Borgward Arabella • TFSI-Motorenproblem: Runder Tisch mit Audi – betroffene Kunden können nun auf Kulanz hoffenNeue Serie: Fryda macht den Führerschein • Die Auto-Anwältin hilft LesernErfolgsmodell: Der BMW 3er als Gebrauchter • Vergessene Helden: Alfa Romeo 145Au revoir, Hydropneumatik: Der Citroën C5 Tourer trifft die DS – ein schwebendes Erfahren.