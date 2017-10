AUTO BILD 41/2017 — 12.10.2017 Die neue AUTO BILD Quer über die Alpen geprügelt: VW T-Roc im ersten Test. Dazu: Porsche Cayman als Gebrauchtwagen. Und: 14 Seiten E-Auto-Spezial!

Die neue AUTO BILD 41/2017: Das sind die Themen

ffenbar haben wir mit unserer letzten Titelgeschichte einen Nerv getroffen: "Sind Radfahrer wichtiger als wir Autofahrer?" Selten wurde über AUTO BILD so heftig und kontro­vers diskutiert. "Hut ab für den Mut, die­ses heikle The­ma anzuspre­chen", schrieb uns ein Leser. Das habe ich auch gedacht, als ich bei Twitter als "A...loch" beschimpft wurde. Wenn Teile der Radfahr-Community tatsäch­lich so krass drauf sind wie manche im Netz, dann geht es vielleicht noch viel schlimmer auf den Straßen zu, als wir berichtet haben.Jedenfalls: Danke für all die konstruktive Kritik, die gab es nämlich auch. Wichtig ist: Wir sind Europas größtes Auto-Magazin und legen uns, wenn es sein muss, mit je­dem an. Welcher Meinung sind Sie? Viele der Reaktionen können Sie in dieser Ausgabe ab S. 80 lesen. In der nächsten AUTO BILD veranstalten wir einen großen "Zwei-plus-Vierrad-Gip­fel" mit allen, die es angeht. Ich freue mich auf die Diskussion. Bis nächste Woche!Ihr Tom Drechsler (Chefredakteur)Aufreger: Wie gefährlich ist Carsharing? • Dacia Sandero : Der Neue ab 7000 Euro • Section Control: Die neue TempomessungDas saubere Dutzend von BMW • Infografik: Reicht der Strom? • Warum ein Senior Elektroauto fährt • In vier Hybriden durch New York • E-Flotten: Ein Fuhrparkleiter klagt an • Opel Ampera-e gegen BMW i3 Kia Stinger 3.3 T-GDI AWD gegen VW Arteon 2.0 TSI 4Motion • Skoda Karoq 1.5 TSI gegen Opel Mokka X 1.4 Turbo • VW Polo 1.0 TSI gegen Ford Fiesta 1.0 EcoBoost, Kia Rio 1.0 T-GDI, Opel Corsa 1.0 Ecotec Turbo und Seat Ibiza 1.0 EcoTSI • Seat Arona : Crossover auf Ibiza-BasisIm Auto mit ... Barbara SchönebergerLinksdrall: Mittelspurfahrer zur Rede gestelltDeutschlands beste Autofahrer auf der IAA • Licht-Test 2017: Jetzt wird das Licht digitalRadarwarner: Die sind erlaubt! • Spar-Tipps: Mehr Geld im Portemonnaie • Versicherung: Wer lügt, zahlt!Porsche Cayman: Traumwagen oder Groschengrab?Alpen-Abenteuer: Berg-und-Tal-Fahrt mit dem neuen VW T-Roc