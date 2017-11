Autonomes Fahren in Deutschland — 16.11.2017 Hier sind die Roboter los Ingolstadt, Berlin, Frankfurt, Bad Birnbach: Autonomes Fahren wird in Deutschland längst getestet. AUTO BILD zeigt, welche Projekte wo laufen!

Im bayerischen Bad Birnbach kurz vor der Grenze zu Österreich ist dieser autonome Linienbus im Einsatz.

FAQ: So funktioniert das autonome Fahren

Autonomes Fahren in Rheinland-Pfalz und Niedersachsen



Die Entwicklung autonomer Fahrzeuge findet nicht nur in den USA, in China, Südkorea oder Russland statt. Auch in Deutschland sind selbstfahrende Roboterautos längst unterwegs! Hierzulande laufen zahlreiche Projekte, die das Fahren ohne menschliches Eingreifen testen. Die bekannteste deutsche Teststrecke dürfte die A9 zwischen München und Nürnberg sein, die dort extra mit Radarsensoren ausgerüstet wurde. Jüngst hat der kleine Ort Bad Birnbach in Bayern "autonome" Schlagzeilen gemacht, weil dort die Deutsche Bahn einen selbstfahrenden Linienbus im täglichen Nahverkehr erprobt. Und das ist noch nicht alles.Die in Karlsruhe und Umgebung ansässigen Technik-Institute wollen in Wohngebieten, auf der Bundesstraße und auf der Autobahn testen, wie autonome Pkw, Busse und Nutzfahrzeuge mit sämtlichen erdenklichen Verkehrssituationen zurechtkommen. Niedersachsen verbindet die drei Städte Hannover, Braunschweig und Salzgitter auf den Autobahnen A2 und A7 mit einem Testring, auf dem Autos allein vom Computer gesteuert fahren können. In Leipzig, Berlin und Frankfurt verkehren Kleinbusse auf dem Gelände von Krankenhäusern oder auf dem Flughafen.