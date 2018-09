E

nde 2018 startet der neue BMW 3er, Gran Coupé- und Cabrio-Ausgabe gehen unter dem Namen 4er ein Jahr später an den Start. Die AUTO BILD-Erlkönigjäger konnten das Cabrio nun in der Nähe der Münchner Firmenzentrale ablichten. Der 4er ist zwar noch stark getarnt, trotzdem fällt der veränderte Grill auf, der an den des neuen Z4 erinnert. Ebenfalls von dem Roadster stammt das Stoffverdeck. Das bisherige dreiteilige Metalldach war zu schwer und zu groß. Wie alle anderen Hecktriebler, bedienen sich Coupé und Cabrio im Fundus der sogenannten Cluster-Architektur (CLAR), die modular aufgebaut und entsprechend flexibel ist. Dieser Baukasten spart Gewicht, schafft mehr Platz im Innenraum, verwindet sich weniger und kann in fast allen Werken vom Band laufen. Alternative Antriebe sind zunächst nicht vorgesehen.