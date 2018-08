Die 3D-Rückleuchten im Heckgitter des Divo bestehen aus je 44 beleuchteten Lamellen.

An der Front prangt wie gewohnt der markentypische Grill in Hufeisenform. Zusammen mit den Lufteinlässen ist er aber im Vergleich zum normalen Chiron deutlich größer geworden. Die sehr schmalen Scheinwerfer sind nur 3,5 Zentimeter hoch. Die Motorhaube ist akzentuierter und wird in der Mitte von einem Streifen in einem speziellen Farbton namens "Divo Racing Blue" geteilt. Dieses spezielle Hellblau trägt auch der Fahrersitz, während der Beifahrer auf dunkelgrauem Alcantara Platz nimmt. Insgesamt fällt das Interieur aus Gewichtsgründen spartanischer aus, Bugatti verzichtet beim Divo auf einige Ablagefächer. Beim Blick aufs Profil ist die Verwechslungsgefahr mit dem Chiron noch mal größer. Die markanten Schwellerverkleidungen stehen aber deutlich weiter heraus und wirken ziemlich futuristisch. Der charakteristische Halbkreis hinter den Türen ist auch nicht so stark ausgeprägt wie beim Basismodell. Eigentliches Highlight ist aber das Heck: 44 beleuchte Lamellen bilden zusammen eine 3D-Rückleuchte. Sie ist gleichzeitig Bestandteil des Heckgitters. Darunter befindet sich der riesige Diffusor, in dessen Mitte vier quadratische Auspuffendrohre thronen. Der vergrößerte Heckspoiler dient beim Bremsvorgang als Airbrake.